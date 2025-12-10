Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koude winter op komst? Nee hoor, voorlopig blijft het heerlijk zacht

Kijk jij reikhalzend uit naar een koude winter? Dan zul je nog even geduld moeten hebben. De komende dagen krijgen we namelijk te maken met zacht en rustig weer, waarbij het zonnetje zich regelmatig laat zien en het ook nog eens grotendeels droog blijft.

Zoals je al gemerkt zal hebben, hebben we vandaag te maken met zachte temperaturen. Langs de noordkust wordt het maximaal 11 graden en in Limburg 14 graden. Vanochtend was er nog de nodige bewolking, maar in de middag klaart het langzaam op en laat het zonnetje zich vaker zien. Er staat weinig wind en het blijft vrijwel overal droog.

Zonnige donderdag

Volgens Weeronline kan er de komende nacht op meerdere plaatsen nevel of wat mist ontstaan. Later in de nacht en morgenvroeg komt er vanuit België een groter gebied met mist of lage bewolking onze kant op, waar waarschijnlijk vooral de zuidelijke provincies last van zullen hebben.

Hoewel de dag op veel plaatsen grijs begint, met laaghangende bewolking, komt het zonnetje aan het einde van de ochtend en morgenmiddag regelmatig tevoorschijn. De temperaturen liggen wel wat lager, namelijk tussen de 9 en 10 graden. Toch is het alsnog zacht voor deze tijd van het jaar.

Nog geen winter in het weekend

Ook vrijdag verloopt net als voorgaande dagen droog, waarbij het in de ochtend opnieuw in sommige gebieden mistig en bewolkt kan zijn. Het zonnetje laat zich echter regelmatig zien en de temperaturen stijgen naar 9 tot 10 graden in het noorden tot maximaal 12 graden in het zuiden. Er staat weinig wind, dus het is een perfecte dag voor een mooie wandeling!

Ook in het weekend zet het rustige, zachte weer nog even door. Zaterdagochtend kan er op verschillende plekken regen vallen, maar in de middag klaart het op en laat het zonnetje zich regelmatig zien. Zondag is het zonnetje iets minder aanwezig en wordt het bewolkt. Toch is het alsnog bijzonder warm voor deze tijd van het jaar, de temperaturen liggen zaterdag en zondag tussen de 9 en 11 graden.

Hoewel je het niet zou zeggen, is er toch echt een koude winter op komst.

