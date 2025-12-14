Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gewonde kinderen Moergestel buiten levensgevaar

De twee kinderen die zaterdagavond zwaargewond in een woning in Moergestel werden aangetroffen, zijn buiten levensgevaar. Dat meldt de politie.

De kinderen werden gevonden nadat de politie naar het huis ging van een vermoedelijke spookrijder. Die had kort daarvoor een ongeluk veroorzaakt op de A58. De vermeende spookrijder is de vader van de jongen en het meisje. Of hij verantwoordelijk is voor hun verwondingen is nog niet duidelijk. De man moet nog verhoord worden.

ANP

