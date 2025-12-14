Redactie Metro
Gewonde kinderen Moergestel buiten levensgevaar

MOERGESTEL - De voordeur van de woning aan de Janus Rooijakkersstraat is dichtgetimmerd, een dag nadat de politie twee kinderen zwaargewond in de woning had gevonden. Hun vader was eerder op de avond als spookrijder betrokken bij een ongeluk op de A58. ANP ROB ENGELAAR **OPMERKING VAN DE REDACTIE: huisnummers onherkenbaar gemaakt.**
De twee kinderen die zaterdagavond zwaargewond in een woning in Moergestel werden aangetroffen, zijn buiten levensgevaar. Dat meldt de politie.

De kinderen werden gevonden nadat de politie naar het huis ging van een vermoedelijke spookrijder. Die had kort daarvoor een ongeluk veroorzaakt op de A58. De vermeende spookrijder is de vader van de jongen en het meisje. Of hij verantwoordelijk is voor hun verwondingen is nog niet duidelijk. De man moet nog verhoord worden.

