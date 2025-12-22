Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een kerstkaart of toch een appje? Zo sturen de meeste Nederlanders een kerstgroet

Een kerstkaart sturen voelt voor velen misschien nostalgisch, alsof je een traditie in ere houdt. Voor anderen gaat het juist om adressenlijstjes waar je je verplicht voelt een kaart naartoe te sturen. Het heeft iets klassieks, voelt een beetje ouderwets, en dat klopt ook: tegenwoordig sturen maar weinig mensen nog kerstkaarten.

Tegelijkertijd kan een kerstboodschap sturen, in plaats van het sturen van een kaart, tegenwoordig ook een stuk gemakkelijker en sneller, bijvoorbeeld met een appje. Toch valt de traditie van de kerstkaart dan weg. De vraag blijft: is de kerstgroet misschien helemaal verleden tijd?

Kerstkaarten

Hoe zit het met de populariteit van de kerstkaarten? Die daalt, is te merken in cijfers. Er vallen dit jaar duidelijk minder kerstkaarten op de mat, maar de kerstgroet verdwijnt toch niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Hart van Nederland-panel. Dit jaar zegt 58 procent van de Nederlanders dat ze een kerstkaart sturen. Dat is minder dan vorig jaar, toen dat nog 63 procent was.

De traditionele kerstkaart verliest langzaam terrein, al blijft hij nog steeds populair. Volgens recent onderzoek stuurt 55 procent van de ondervraagden nog een fysieke kaart, terwijl 3 procent kiest voor een digitale variant. Tegelijkertijd zien we een stijging in het gebruik van appjes of berichtjes om kerstgroeten te versturen: dat aandeel groeide van 20 procent vorig jaar naar 23 procent dit jaar.

Toch doet bijna één op de vijf Nederlanders ook helemaal niets als het gaat om een kerstgroet tijdens de feestdagen. 19 procent zegt geen kaart te sturen en ook geen appje of bericht te versturen: een lichte stijging ten opzichte van de 17 procent van vorig jaar. Het aantal mensen dat in deze periode helemaal geen contact zoekt, neemt dus langzaam toe.

📝 Trends rond kerstkaarten Hoewel de kerstkaarten niet meer zo populair zijn als vroeger, zijn de bijzondere kaarten wel populairder, schreef Metro al eerder. PostNL stelt dat steeds meer mensen hun creativiteit gebruiken en een zelfgemaakte kaart of fotokaart sturen. Vooral jongeren tussen de 16 en 29 jaar zouden dit doen. Hallmark merkt ook dat de populariteit van luxe en bijzondere kaarten stijgt en dat mensen juist minder verpakkingen met meerdere kaarten kopen.

Eenzaamheid rond de feestdagen

De feestdagen zijn voor veel mensen gezellig, maar niet voor iedereen. Uit het panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt ook dat 24 procent van de Nederlanders zich eenzaam voelt in deze tijd van het jaar. Driekwart zegt zich niet eenzaam te voelen.

Binnen die groep zit wel verschil. 10 procent voelt zich rond kerst meer eenzaam dan normaal. 14 procent geeft aan zich net zo eenzaam te voelen als altijd. Dat laat zien dat kerst voor een grote groep Nederlanders geen vanzelfsprekende feestperiode is.

Ook belangrijk: wanneer kun je de kerstkaarten het beste op de post doen? PostNL raadt aan om je kerstkaarten voor 18 december op de bus te doen, wil je dat ze op tijd aankomen bij de ontvanger.

