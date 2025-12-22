Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Appartementen, winkel of trampolinepark: steeds meer kerken sluiten of krijgen ander doel

De kerk heeft voor mensen verschillende betekenissen: voor de één is het een plek om te bidden of een dienst bij te wonen, voor de ander vooral een mooi gebouw om te bezoeken. Tegenwoordig worden kerken ook steeds vaker gebruikt voor evenementen. Doordat steeds minder mensen de kerk bezoeken om religieuze redenen, moeten veel kerken op zoek naar een nieuwe functie.

Het aantal kerken dat in Nederland de deuren sluit, neemt snel toe. Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus verwacht dat in de komende zes jaar ongeveer duizend kerken hun religieuze functie verliezen. Gesloopt worden ze meestal niet: volgens Donatus kunnen de gebouwen juist een nieuw, passend doel krijgen.

Kerken sluiten de deuren

De afnemende populariteit is voor veel betrokkenen niet erg opvallend, maar toch teleurstellend: dat het aantal sluitingen nu zo snel toeneemt, komt onder meer doordat steeds minder mensen naar de kerk gaan. Maar er zijn meer redenen, zegt Rinke Eigenhuis, directeur van Donatus. „De vergrijzing, steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk, en tot slot hebben kerken het financieel zwaar. Het is niet goedkoop om een kerk te onderhouden en duurzaam te maken.”

⛪ Veel gesloten kerken Tussen 2013 en 2025 sloten in heel Nederland iets meer dan 600 kerken. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Reliwiki, een grote database met kerkgegevens. Het gaat daarbij om zowel rooms-katholieke als protestantse kerken.

Als al die kerken daadwerkelijk sluiten, betekent dat dat bijna een kwart van de religieuze gebouwen die nu nog in gebruik zijn verdwijnt. Dat is een sterke toename vergeleken met eerdere jaren, schrijft RTL Z.

Verschillende kerken dicht

Ook in Limburg is deze stroomversnelling zichtbaar. „Als je plekken hebt waar soms nog maar nog maar vijf tot zeven mensen in de kerk zitten, dan is dat niet meer houdbaar”, zegt Matheu Bemelmans, woordvoerder van het Bisdom Roermond. „Het doet pijn als je ziet dat een kerk leeg is, dat mensen het niet belangrijk genoeg vinden om te komen.”

Het Bisdom Roermond had ooit 361 kerken in Limburg en daar zijn er de afgelopen 25 jaar al zo’n 80 van gesloten. „Van de overgebleven kerken verwachten wij dat de komende tien jaar ongeveer de helft zal gaan sluiten.” In de provincie Zeeland is ook in kaart gebracht hoe het ervoor staat met de kerken. Erfgoed Zeeland verwacht dat, in het ergste geval, de helft van de kerken binnen vijftien jaar verdwijnt.

Nieuwe bestemmingen voor kerken

Als een kerk sluit, wordt het gebouw vaak verkocht en krijgt het een nieuwe functie. In veel gevallen gaat het om een sociaal-maatschappelijke bestemming, zoals een dorpshuis, zorgcentrum of bibliotheek. Door de krapte op de woningmarkt wordt echter steeds vaker gekozen voor woningbouw, bijvoorbeeld in de vorm van appartementen, zo meldt Vereniging Eigen Huis.



Maar er zijn ook hele creatieve oplossingen voor te vinden: in Limburg vind je ook een trampolinepark, bloemenwinkel en een begrafenisondernemer in oude kerken. „Vroeger waren we heel voorzichtig met wat er in een kerkgebouw mocht en kon. De laatste jaren zijn we noodgedwongen toch wat soepeler geworden”, zegt Bemelmans.

Eigen Huis is vooral blij dat er niet vaak meer gekozen wordt voor sloop. „Zo blijft het erfgoed behouden, en kunnen de kerken een ander mooi doel dienen.”

