Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet maakt 700 miljoen euro vrij voor Oekraïne na motie in Tweede Kamer

Het demissionaire kabinet maakt in eerste instantie 700 miljoen euro extra vrij voor Oekraïne. Dat is een reactie op de aangenomen motie van GroenLinks-PvdA om volgend jaar 2 miljard extra uit te trekken voor de regering in Kyiv. Begin volgend jaar bekijkt het kabinet waar de rest van het geld vandaan moet komen.

Een half miljard euro wordt gevonden op de begroting van het ministerie van Defensie, schrijven ministers Eelco Heinen (Financiën, VVD), Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) en David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) aan de Kamer. De overige 200 miljoen euro komt van de begroting van Buitenlandse Zaken.

„Door het versneld vrijmaken van middelen voor steun aan Oekraïne zorgt het kabinet dat in het eerste kwartaal van 2026 militaire leveringen aan Oekraïne gecontinueerd kunnen worden”, aldus de ministers. Nederland heeft al meer dan 17 miljard euro steun aan Oekraïne toegezegd sinds het uitbreken van de oorlog.

‘Financiële realiteit’

De bewindslieden waarschuwen ook dat het lastig wordt om volgend jaar meer geld te vinden op de begroting. „De financiële realiteit is ook dat we volgend jaar tegen de grenzen aanlopen.”

Nederland geeft jaarlijks ongeveer 3,5 miljard euro steun aan Oekraïne. Dit jaar is echter al 2 miljard van het budget voor volgend jaar uitgegeven. Daarom kwam GroenLinks-PvdA met een motie om het budget voor 2026 bij te vullen. Oekraïne heeft het aan het front moeilijk en de energie-infrastructuur ligt dagelijks onder vuur.

Onderuitputting begrotingen

Het geld komt uit onderuitputting van beide begrotingen. Op het Defensiematerieelbegrotingsfonds van dit jaar is er een meevaller als gevolg van een gunstige dollarkoers en hebben meerdere projecten vertraging opgelopen. Bij Buitenlandse Zaken gaat het ook om geld dat niet wordt besteed aan de Europese Vredesfaciliteit.

In een debat twee weken geleden botste premier Dick Schoof met de Kamer over de motie. Hij wilde pas bij de voorjaarsnota kijken naar extra steun. Andere EU-landen die minder hebben gegeven, vooral in het zuiden van Europa, moeten eerst maar eens de portemonnee trekken, zei Schoof. Maar de Kamer hield voet bij stuk.

ANP

Reacties