Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jesse Klaver kritisch op minderheidskabinet: ‘Kiezers worden belazerd’

Koerst de politiek af op een minderheidskabinet? De formatie zat de afgelopen tijd muurvast, maar de kans op een coalitie met D66, CDA en VVD lijkt te groeien. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) is vernietigend in zijn oordeel. Hij noemt het een „riskant experiment”.

De formatie gaat naar verwachting verder met D66, CDA en VVD, nadat Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) eerder samen een basisdocument hebben geschreven. Afgelopen donderdag liet informateur Sybrand Buma nog weten geen werkbare meerderheids- of minderheidscoalitie te zien. In de hoop op een doorbraak ging Buma daarom vrijdag in gesprek met de partijleiders van D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA en JA21. Maar ook dat leverde geen doorbraak op.

De vijf partijen hebben het afgelopen weekend informeel contact met elkaar gezocht. Dat heeft nog geen definitieve afspraken opgeleverd. Wel heeft het uitgedraaid op een gespreksronde met D66, CDA en VVD. Morgen presenteert Buma zijn verslag. Oud-ministers Roger van Boxtel (D66) en Cees Veerman (CDA) raadden gisteren in het tv-programma Buitenhof aan een minderheidscoalitie met die drie partijen serieus te onderzoeken.

Een minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA zou 66 zetels hebben in de Tweede Kamer. Daarom zou steun nodig zijn van oppositiepartijen om plannen aan een meerderheid van 76 zetels te helpen. In de Eerste Kamer zijn de drie partijen verder verwijderd van een meerderheid.

Jesse Klaver kritisch

Onlangs zei Buma nog dat GroenLinks-PvdA en JA21 niet bereid zijn om op onderdelen „structurele steun” toe te zeggen voor een dergelijke minderheidscoalitie. Klaver zei afgelopen week al dat hij het een ‘cruciale fout’ zou vinden als D66 en CDA met VVD gaan onderhandelen over een minderheidskabinet.

„Al die kiezers die gestemd hebben voor verandering, worden vandaag belazerd”, zei hij vanochtend na afloop van zijn gesprek met Buma. „De blokkade van de VVD wordt beloond.” De VVD wil per se niet samenwerken met de linkse fusiepartij. Partijleider Dilan Yeşilgöz zei dat zij een coalitie met GroenLinks-PvdA niet in staat acht „problemen op te lossen waar veel Nederlanders al lange tijd zorgen over hebben”.

‘Riskant experiment met alle onzekerheden’

„Het dendert af op een minderheidskabinet”, ziet Klaver. Dat is volgens de partijleider een „heel riskant experiment om uit te voeren met alle onzekerheden die er in de wereld zijn”. Hij legt uit: „De wereld staat in de fik, de Amerikanen lijken zich terug te trekken en aan de grenzen van het koninkrijk dreigt een oorlog.”

Met laatstgenoemde doelt hij op spanningen tussen Venezuela, dat naast Curaçao ligt, en de Verenigde Staten. „De economische situatie is heel instabiel en dat vraagt om meer economische stabiliteit in een kabinet.”

De keuze ligt nu „nu niet bij ons”, ziet Klaver. „De 1,3 miljoen mensen die op ons hebben gestemd en al die andere mensen die hebben gestemd voor verandering. We gaan ontzettend hard voor ze knokken in het parlement. Daarvoor hebben we een hele goede uitgangspositie, zowel in de Eerste als Tweede Kamer.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties