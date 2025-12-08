Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Buma: laat D66, VVD, CDA akkoord maken voor ‘stabiel kabinet’

Informateur Sybrand Buma raadt D66, VVD en CDA aan een akkoord voor te bereiden dat de basis moet worden van een „stabiel kabinet”. Dat schrijft hij in zijn eindverslag, dat hij maandag heeft gepresenteerd.

Het akkoord moet volgens Buma deels worden gebaseerd op het formatiestuk dat D66 en CDA samen hebben geschreven. Dat stuk hoeft niet „integraal naar de prullenbak”, zei ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz eerder op maandag.

Zowel een minderheidskabinet als een meerderheidskabinet is volgens Buma nog mogelijk. Hij adviseert de drie partijen dus ook met andere fracties te praten. „Hoe breder, hoe beter.”

Formatiefase

D66, VVD en CDA moeten in de komende formatiefase dus zowel inhoudelijk overleggen als verder zoeken naar steun in beide Kamers, zei Buma. Daarbij deed hij een oproep: „Het vergt bij alle partijen het besef dat formeren een proces is van geven en nemen, en van anderen wat gunnen.” Het eindresultaat noemde hij een „regeerbasisakkoord”.

Het advies is geen doorbraak die meteen kan leiden tot een kabinet of een minderheidscoalitie met genoeg steun in de Tweede Kamer, zei Buma. Vorige week zei hij geen pad naar een werkbare coalitie te zien, en de standpunten van partijen zijn op dat vlak nog niet veranderd. Wel ziet hij genoeg steun voor deze „vervolgstap”.

Buma geeft zijn opvolger bewust geen deadline. Die kan de Kamer zelf nog bepalen, zei hij. „Het belangrijkste vind ik dat de beweging ontstaat, naar elkaar toe en naar de vorming van een kabinet.”

ANP

