Herdenking doodgeschoten wolf: ‘Kind gebeten? Je moet je kind zelf in de gaten houden’

Vereniging Wolven in Utrecht hield gisteren een herdenking voor een woensdag doodgeschoten wolf, vermoedelijk de inmiddels beroemde probleemwolf ‘Bram’. Maar er zijn ook mensen die geen traan om het roofdier laten, zag Nieuws van de Dag.

Jagers schoten de wolf op de Utrechtse Heuvelrug dood. Uit een spoedanalyse van het DNA moet blijken of het inderdaad om Bram gaat. Die wolf heeft een aantal keer mensen aangevallen en gebeten en daarom gaf de provincie Utrecht eerder dit jaar een afschotvergunning af.

‘Bram was voor mij meer dan een wolf’

Na het fatale schot ging, zoals Thomas van Groningen het in Nieuws van de Dag (SBS6) verwoordt, „bij veel mensen de vlag uit”. Er was ook boosheid over die blijdschap, dus daarom de herdenking op de plek waar de wolf stierf. Van Groningen: „Echt waar.” Je ziet er beelden van in de video hierboven.

„Bram was voor mij meer dan een wolf”, zegt een man hoofdschuddend. Op een kaartje staat ‘voor altijd in ons hart, lieve dappere Bram’. Een vrouw geeft aan „best een traantje te hebben gelaten”. „Je doet iets, maar Bram krijgen we er niet mee terug.”

Kind gebeten

Verslaggever Jeroen Holtrop herinnert de dame eraan dat de wolf een kindje zou hebben gebeten (naast de vele aanvallen op vee). „Hoe is dat voor de ouders denkt u?” Haar reactie: „Je moet wel je kind in de gaten houden natuurlijk. Jij zit in een wolvengebied. Het kind verstopt een appel achter de boom, je bent er zelf bij… Er is duidelijk gezegd: blijf uit het wolvengebied met kinderen. Als mensen dat negeren, dan ben je dom bezig.”

De vrouw hoopte dat wolf Bram de vergunningstermijn voor het afschieten zou overleven. Haar hoop vervloog: „Helaas stonden de schietgrage figuren klaar.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

