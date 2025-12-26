Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gladheid bij tunnels door vorst: wegen dicht en rijstroken afgesloten

Op meerdere plekken in Nederland is het glad op de weg, met name in en bij tunnels. Door de aanhoudende vorst ontstaat daar opvriezing van water dat via gekrompen voegen naar het wegdek lekt. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor gevaarlijke situaties en verkeershinder.

De problemen ontstaan doordat voegen in tunnels en aquaducten bij kou krimpen. Water dat normaal wordt tegengehouden, kan dan doorsijpelen en bevriest vrijwel direct op het wegdek. Vooral bij tunnels levert dat verraderlijke gladheid op.

Vorst zorgt voor verschillende problemen, zoals bij Harlingen

De N31 bij Harlingen is afgesloten voor verkeer richting de Afsluitdijk. In de tunnelbak is een dikke ijslaag ontstaan door water dat door de voegen sijpelt, meldt Rijkswaterstaat. Auto’s die over het natte wegdek rijden, nemen het water mee. Dat bevriest vervolgens tientallen tot soms honderden meters verderop.

Daardoor ligt er inmiddels een forse ijsplaat op de weg. De afsluiting blijft de hele vrijdag van kracht. Verkeer wordt omgeleid via Midlum en Kimswerd.

Bekend probleem op A28 bij Hoogeveen

Ook op de A28 bij Hoogeveen is sprake van gladheid. Daar speelt een terugkerend probleem met hoge grondwaterdruk bij de spoortunnel. Bij warm weer zetten de voegen uit, maar bij vorst krimpen ze, waardoor water langs de tunnelwand naar buiten komt en bevriest.

Verkeer vanuit Assen wordt omgeleid via de N375. Deze omleiding blijft volgens Rijkswaterstaat gelden tot maandagochtend 08.00 uur. In het voorjaar wordt het grondwaterprobleem opnieuw aangepakt.

Rijstroken dicht bij Gouwe en Leiden door vorst

Op de A12 bij het Gouwe-aquaduct, richting Den Haag, is momenteel nog maar één van de vier rijstroken beschikbaar. Ook hier zorgt doorsijpelend water langs de tunnelwanden voor gladheid.

Hetzelfde probleem doet zich voor in de Corbulotunnel op de N434 bij Leiden, die de A44 en de A4 met elkaar verbindt. Ook daar is het wegdek plaatselijk glad.

Bestrijden van gladheid

Rijkswaterstaat is op alle locaties bezig met het bestrijden van de gladheid. Dat gebeurt niet alleen met strooizout, maar ook met speciale voertuigen zoals de Firestorm. Die spuit onder hoge druk een zoutoplossing van 60 tot 70 graden op het ijs, waardoor het direct smelt.

Weggebruikers wordt geadviseerd extra alert te zijn bij vorst, hun snelheid aan te passen en rekening te houden met omleidingen en extra reistijd.

