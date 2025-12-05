Deel dit artikel: Share App Mail Pin

JenV: incident Vught niet in zwaar beveiligde EBI

Het gemelde incident in de gevangenis in Vught vindt niet plaats in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de EBI zit onder meer Ridouan Taghi opgesloten. Verdere informatie over het incident had de woordvoerder niet.

Volgens de politie was het incident „gaande binnen de muren” van de gevangenis. Er zijn veel politieagenten ingezet.

„Heftig nieuws uit de gevangenis in Vught, waar een gijzeling gaande is”, meldt demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Arno Rutte. „Politie en DJI zetten alles op alles om de situatie veilig te beëindigen. Ik wens iedereen heel veel sterkte toe.” De DJi is de Dienst Justitiële Inrichtingen.

ANP

Reacties