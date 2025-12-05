Redactie Metro
JenV: incident Vught niet in zwaar beveiligde EBI

VUGHT - Bij de gevangenis in Vught is zijn veel agenten ingezet vanwege een incident dat binnen plaatsvond. ANP BART MEESTERS
Het gemelde incident in de gevangenis in Vught vindt niet plaats in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de EBI zit onder meer Ridouan Taghi opgesloten. Verdere informatie over het incident had de woordvoerder niet.

Volgens de politie was het incident „gaande binnen de muren” van de gevangenis. Er zijn veel politieagenten ingezet.

„Heftig nieuws uit de gevangenis in Vught, waar een gijzeling gaande is”, meldt demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Arno Rutte. „Politie en DJI zetten alles op alles om de situatie veilig te beëindigen. Ik wens iedereen heel veel sterkte toe.” De DJi is de Dienst Justitiële Inrichtingen.

