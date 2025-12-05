Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gegijzelden PI Vught zijn twee medewerkers

De gegijzelden die op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught worden vastgehouden, zijn twee medewerkers. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Eerder was nog onbekend om hoeveel mensen het ging, en of het gedetineerden of medewerkers zijn.

De politie meldde eerder vrijdagmiddag al dat er een incident gaande was. De families van de betrokkenen zijn ingelicht over de situatie door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Bronnen hebben aan De Telegraaf gemeld dat de gijzelnemer Corné H. zou zijn. Hij hield vorig jaar vier medewerkers van een café in Ede lange tijd vast.

