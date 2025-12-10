Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gasprijzen blijven dalen, maar we merken het niet in onze portemonnee: hoe kan dat?

Met alle prijsverhogingen van tegenwoordig, is het fijn om af en toe ook te horen dat er ook nog prijzen zijn die juist dalen. Zoals bijvoorbeeld de handelsprijs van gas. Deze is sinds 2022 niet zo laag geweest als nu, maar toch profiteren veel huishoudens hier nauwelijks van. Hoe kan dat?

De handelsprijs van gas daalt sinds juli gestaag. Destijds betaalden handelaren nog zo’n 37 euro voor een megawattuur, maar inmiddels is dat bijna 30 procent minder en kost een megawattuur zo’n 27 euro. Volgens vergelijkingssite Overstappen.nl is de prijs in jaren niet zo laag geweest.

Oorzaken lage gasprijzen

De lage prijs heeft onder andere te maken met het feit dat veel vloeibaar aardgas (Ing) vanuit de Verenigde Staten, Canada en Qatar naar Europa komt. Daarnaast stroomt veel regulier aardgas vanuit Noorwegen onze kant op. Ook het zachte winterweer speelt een belangrijke rol. Er zijn nog maar nauwelijks winterse temperaturen geweest.

Bovendien hebben veel Europese landen hun gasvoorraden al behoorlijk goed gevuld. Oftewel: er is veel gas beschikbaar, maar de vraag blijft relatief laag. „Deze combinatie van ruime beschikbaarheid, lage vraag en consistente leveringen drukt de groothandelsprijs omlaag naar het laagste niveau in drie jaar”, aldus Overstappen.nl.

Waarom profiteren veel huishoudens niet van lage gasprijzen?

En dat is weleens anders geweest: in 2022 werd gas nog flink duurder, met prijzen tot ver boven de 100 euro per megawattuur. Daardoor kregen veel huishoudens te maken met een torenhoge energierekening en waren ze ineens honderden euro’s per maand extra kwijt. Je zou dan ook denken dat de dalende gasprijzen nu zorgen voor een lagere energierekening, maar dat is niet het geval. Veel huishoudens profiteren niet van de recente daling, omdat veel gebruikers een vast contract hebben. Bij zo’n contract wijzigen prijzen bijvoorbeeld pas over een aantal maanden.

Ook mensen met een variabel contract zien hun energierekening niet ineens dalen. In het tarief zitten namelijk ook belastingen en daarnaast betaal je ook voor de kosten die netbeheerders maken om het energienet te onderhouden. Deze zaken bepalen voor een groot deel de hoogte van je energierekening. Volgend jaar ben je hier zelfs nog meer aan kwijt, omdat de belasting op gas met enkele centen per kubieke meter omhoog gaat.

Een lagere energierekening hoef je dus voorlopig niet te verwachten. Sterker nog: je gaat in 2026 juist meer betalen voor stroom en gas, zoveel komt erbij.

