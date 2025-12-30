Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gas blijft ook in 2026 grootste kostenpost op energierekening

Gas is duur en dat is volgend jaar niet anders. Ook in 2026 blijft gas de grootste kostenpost voor huishoudens. De energiebelasting op gas gaat volgend jaar met 2,7 cent per kubieke meter omhoog, inclusief btw. Bij een gemiddeld gasverbruik betekent dat zo’n 27,50 euro extra per jaar. Die verhoging geldt voor alle energiecontracten, ook vaste contracten.

„Gas tikt voor veel huishoudens het hardst aan”, zegt energie-expert Maartje van Loon van UnitedConsumers. „Elke kuub die je bespaart, zie je vrijwel direct terug op je energierekening.”

Stroom iets goedkoper, maar voordeel verdampt

De energiebelasting op stroom daalt in 2026 van 12 naar 11 cent per kilowattuur. Dat levert bij een gemiddeld verbruik ongeveer 29 euro voordeel per jaar op. In de praktijk blijft daar weinig van over, doordat andere kosten stijgen.

„Op papier wordt stroom goedkoper, maar hogere vaste lasten zorgen ervoor dat veel huishoudens dat nauwelijks merken”, aldus Van Loon.

Belastingkorting omlaag, netwerkkosten omhoog

Daar komt bij dat de vaste belastingkorting op energie in 2026 met ruim 6 euro per jaar daalt. Tegelijkertijd stijgen de netbeheerkosten gemiddeld met zo’n 30 euro per jaar. Netbeheerders investeren meer in het stroom- en gasnet om het netwerk betrouwbaar te houden.

„Deze vaste kosten betaal je elke maand”, legt Van Loon uit. „Daardoor wordt het steeds moeilijker om hogere lasten te compenseren met alleen goedkoper stroomverbruik.”

Zonnepanelen blijven terugleverkosten houden

Huishoudens met zonnepanelen blijven ook in 2026 te maken krijgen met terugleverkosten. Bij een gemiddelde hoeveelheid teruggeleverde stroom kunnen deze kosten oplopen tot tientallen euro’s per maand. De salderingsregeling stopt per 1 januari 2027. Wie nu nog een analoge meter heeft, moet overstappen op een digitale of slimme meter, waardoor teruglevering nauwkeuriger wordt gemeten.

„Het wordt steeds aantrekkelijker om zelf opgewekte stroom direct te gebruiken”, zegt Van Loon. „Denk aan apparaten zoals de wasmachine of vaatwasser overdag aanzetten, want terugleveren levert steeds minder op.”

Wat merken huishoudens hiervan?

Door de hogere gasbelasting, stijgende netwerkkosten en een lagere belastingkorting zijn veel huishoudens in 2026 duurder uit. Kleine meevallers bij stroomverbruik wegen daar vaak niet tegenop.

„Juist daarom is besparen belangrijker dan ooit”, benadrukt Van Loon. „Minder gas verbruiken en slimmer omgaan met stroom kan echt verschil maken.”

