Formatiefase met D66, VVD en CDA duurt tot 30 januari

DEN HAAG - Fractievoorzitter Rob Jetten van D66, fractievoorzitter Henri Bontenbal van het CDA en fractievoorzitter Dilan Tesilgoz van de VVD voor aanvang van een gesprek met informateur Sybrand Buma. Buma ziet dat er een coalitie gevormd moet worden door een combinatie van meerdere partijen uit het gezelschap van D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA en JA21. ANP JEROEN JUMELET
D66, VVD en CDA nemen tot 30 januari de tijd voor de volgende fase van de formatie. Dat staat in de motie die D66 woensdag gaat indienen in het debat over de kabinetsformatie, bevestigt een woordvoerder van D66 na berichtgeving door De Telegraaf.

Afzwaaiend informateur Sybrand Buma raadde de drie partijen aan samen een akkoord te schrijven en ook in gesprek te gaan met andere partijen. Of het „regeerbasisakkoord” leidt tot een minderheids- of meerderheidscoalitie, ligt nog open.

Rianne Letschert, bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht, is de beoogde opvolger van Buma. Haar benoeming staat ook in de motie.

