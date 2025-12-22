Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Meerdere gewonden bij ernstig ongeluk Nunspeet, auto rijdt in op lichtjesparade

LEIDSCHENDAM - Afzetlint van de politie ANP LEX VAN LIESHOUT
Foto: ANP / Lex van Lieshout ANP XTRA

Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een ernstig ongeval op de Elburgerweg in Nunspeet, meldt de politie.

RTL Nieuws meldt dat een auto is ingereden op een groep mensen bij een lichtjesparade. Een politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen. Zij is onderweg naar de plek waar het ongeluk is gebeurd en verwacht later meer te kunnen delen over wat zich heeft afgespeeld.

RTL Nieuws schrijft ook dat het om tien gewonden gaat, van wie minimaal drie zwaargewond.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties