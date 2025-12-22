Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerdere gewonden bij ernstig ongeluk Nunspeet, auto rijdt in op lichtjesparade

Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een ernstig ongeval op de Elburgerweg in Nunspeet, meldt de politie.

RTL Nieuws meldt dat een auto is ingereden op een groep mensen bij een lichtjesparade. Een politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen. Zij is onderweg naar de plek waar het ongeluk is gebeurd en verwacht later meer te kunnen delen over wat zich heeft afgespeeld.

RTL Nieuws schrijft ook dat het om tien gewonden gaat, van wie minimaal drie zwaargewond.

ANP

Reacties