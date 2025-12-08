Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit wordt allemaal duurder in 2026

We waren al gewend aan steeds duurdere boodschappen, hogere energierekeningen en tankbeurten die pijn doen in de portemonnee. Maar in 2026 komt daar nog een schep bovenop.

Van water tot benzine tot vlees: opnieuw gaan de prijzen omhoog.

Kraanwater

Het water uit de kraan wordt voor veel Nederlanders duurder in 2026. Meerdere drinkwaterbedrijven verhogen de prijs voor het verbruik, en vaak ook de vaste prijs die klanten betalen voor hun wateraansluiting. Het extra geld zeggen ze nodig te hebben voor investeringen die het gevolg zijn van toegenomen verbruik, klimaatverandering en vervuiling.

Bij PWN, actief in grote delen van Noord-Holland, gaat de prijs per 1000 liter 6 cent omhoog naar 1,98 euro. De vaste aansluitkosten komen uit op 97,12 euro per jaar, bijna 10 euro meer dan dit jaar. Ook Dunea in het westen van Zuid-Holland verhoogt de prijzen. Het waterverbruik kost volgend jaar per kubieke meter 1,58 euro, 12 cent meer dan nu.

De vaste aansluiting wordt bij kleinere verbruikers bijna 16 procent duurder op 90,14 euro per jaar. De waterleverancier voor andere delen van Zuid-Holland, Oasen, verhoogt het drinkwatertarief met 5 cent, maar laat de kosten voor de vaste aansluiting onveranderd. De meeste huishoudens in Drenthe zien de waterprijs met 8 cent stijgen tot 1,14 euro per 1000 liter. De jaarlijkse vaste kosten voor de wateraansluiting stijgen met net geen 8 procent tot 121,89 euro, meldt WMD.

Benzine

In mei 2022 voerde het toenmalige kabinet-Rutte IV een accijnskorting aan de pomp in om de benzineprijzen terug te schroeven. Door de hogere olieprijzen na de Russische inval in Oekraïne waren de benzine- en dieselprijzen flink gestegen. Op een liter benzine geldt nu een korting van 17,3 cent per liter en op een liter diesel 11,1 cent.

Het demissionaire kabinet besloot eerder om de korting te verlengen, maar vorige maand stemde een krappe meerderheid in met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bestemd was om automobilisten een jaar langer korting te geven op deze belasting, in te zetten om bezuinigingen op het openbaar vervoer te voorkomen. De accijns op benzine gaat daardoor met 5,5 cent per liter omhoog, die op diesel met 3,6 cent en die op lpg met 1,3 cent.

Dat is bovendien, volgens kenners, niet de enige reden dat de prijs omhoog gaat. Metro schreef eerder al dat door nieuwe Europese wetgeving de kosten voor oliemaatschappijen en tankstations de komende jaren sterk oplopen.

Postzegels

PostNL verhoogt de prijs van een postzegel per 1 januari volgend jaar naar 1,40 euro. Nu kost een postzegel nog 1,31 euro. In juli van dit jaar werd de prijs al met 10 cent verhoogd. De nieuwe postzegelprijs is door de dalende hoeveelheid post en de stijgende kosten onvermijdelijk, stelt PostNL.

Volgens het postbedrijf past de nieuwe prijs binnen de ruimte die PostNL jaarlijks van de overheid krijgt om tarieven aan te passen. Directeur Maurice Unck Unck snapt naar eigen zeggen dat de hogere prijs „niet fijn” is, maar de verhoging is „helaas nodig”. Postbezorging vraagt om de inzet van sorteerders, bezorgers, vrachtwagenchauffeurs, middelen en infrastructuur, legt PostNL uit. De kosten daarvan nemen volgens het postbedrijf jaarlijks toe en worden over minder brieven verdeeld. Daarom stijgen de kosten per brief. In 2012 kostte een postzegel nog 50 cent.

Pakketjes uit China

Vanaf 2026 worden pakketjes van buiten de EU een stuk duurder door nieuwe douaneheffingen. De nieuwe douaneheffingen zouden eigenlijk pas in 2028 worden ingevoerd, maar dat wordt nu vervroegd door de EU-ministers van Financiën. Zij willen de toestroom van pakketten van buiten de Europese Unie, met name uit China, flink terugdringen. Daarom hebben ze ervoor gekozen om versneld douanerechten in te voeren op kleine pakketten. Meer daarover zie je in de video hierboven.

Op dit moment zijn producten met een waarde van minder dan 150 euro nog vrijgesteld van invoerrechten. Volgens de EU-ministers leidt dit tot oneerlijke concurrentie voor Europese verkopers en veroorzaakt het ook milieuproblemen. Door producten van buiten de EU 17 procent duurder te maken, hopen ze dat mensen daar minder snel spullen bestellen.

Btw op overnachtingen

Hotels en vakantieparken door het hele land houden hun hart vast voor een aanstaande btw-verhoging. De btw op logies wordt vanaf 1 januari 2026 verhoogd van 9 naar 21 procent, met uitzondering van kampeerplaatsen. De Koninklijke Horeca Nederland vreest dat de maatregel „grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse economie”. De btw-verhoging leidt volgens de KHN onvermijdelijk tot hogere prijzen, waardoor vakanties in Nederland minder aantrekkelijk worden en reizigers voor andere landen kiezen.

Bankrekening

ING en ABN AMRO schroeven vanaf 1 januari de tarieven voor betaalrekeningen op. Het basisbetaalpakket van ABN AMRO gaat maandelijks 4,30 euro in plaats van 3,70 euro kosten, een stijging van 16 procent. ING verhoogt de kosten van het OranjePakket van 3,90 euro naar 4,00 euro per maand.

Ook enkele losse producten worden duurder bij de twee grootbanken, zoals creditcards. Je betaalt momenteel 1,90 euro per maand voor een creditcard van ING. Dat wordt verhoogd naar 2 euro per maand. Een creditcard bij ABN AMRO gaat van 2,15 euro per maand naar 2,55 per maand. Een studentencreditcard wordt 1,31 euro per maand (was voorheen 1,16 euro per maand).

Vlees

Brancheorganisaties verwachten dat biefstuk, rundergehakt en hamburgers volgend jaar opnieuw duurder worden. De prijzen liepen dit jaar al flink op. Marktbureau DCA Market Intelligence, dat regelmatig de vleesprijzen analyseert, ziet dat de groothandelsprijzen voor rundvlees in een jaar tijd met ruim 38 procent zijn gestegen. Omdat consumenten vaker uitwijken naar goedkoper varkens- of kippenvlees, sluiten brancheorganisaties niet uit dat ook die prijzen stijgen.

