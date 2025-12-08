Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Droog, zonnig en warm: de komende dagen lijkt het wel lente

Het mag dan lang en breed december zijn, wie zich buiten begeeft, waant zich eerder in de lente. Het is zacht en dat blijft voorlopig zo.

Dit jaar wordt naar verwachting het op een na zonnigste jaar sinds het begin van de metingen, denkt Weeronline. Het aantal zonuren staat nu op 2064 uur en als december zoals gebruikelijk verloopt, zal dat uitkomen op 2111 uur. Alleen in 2022 was het zonniger, met 2233 uur.

De belangrijkste reden daarvoor is afgenomen luchtvervuiling, aldus Weeronline. „Als de lucht vies is, ontstaat namelijk veel gemakkelijker hardnekkige mist.” Ook klimaatverwarming is een oorzaak: het bodemvocht verdampt sneller en uiteindelijk is er niet meer genoeg vocht voor verdamping. Daardoor daalt de luchtvochtigheid, met als gevolg minder wolken (en dus meer zon).

Meteoroloog Jaco van Wezel temperde eerder al de verwachtingen voor een lange, koude winter. Volgens hem zijn er daarvoor „weinig aanwijzingen”. Een tijd geleden werd nog wél een koude winter voorspeld.

🌞 Warmste 7 december ooit gemeten Het was gisteren de warmste 7 december ooit gemeten, meldt Weeronline. Om 21.20 uur was het volgens het weerbureau in De Bilt 14,0 graden. Het oude record was 13,8 graden en werd in 2007 gemeten. Het record in De Bilt is al het tiende ‘datum-warmterecord’ van 2025. In maart werd zelfs drie keer een record gebroken en kwam het tot één evenaring. De vorige keer dat het recordwarm werd, was op 5 november.

Weerbericht komende dagen: lente in december

We zitten in een „uiterste zachte periode”, schrijft Weeronline. Deze ochtend doet volgens de weersite meer denken aan een dag in de lente. Het blijft droog en de zon laat zich geregeld zien. Het kwik stijgt vandaag naar uitzonderlijke hoge waarden voor de tijd van het jaar. De temperatuur laat op veel plekken in de ochtend al dubbele cijfers zien. In de middag krijgt de bewolking de overhand, al kan de zon af en toe door het wolkendek heen schijnen. Bij een matige tot vrije krachtige wind wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. De avond kan vrij nat verlopen, maar veel kouder dan 11 graden wordt het op de meeste plaatsen niet.

Morgen verloopt volgens Weeronline grotendeels bewolkt. Ook kan het in het noorden even regenen. Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen die bungelen tussen de 11 en 15 graden. Ook woensdag is het weer perfect buitenweer. Het blijft droog en hoewel er in de ochtend nog wat bewolking is, klaart dat in de middag op. Ook is er weer een zonnetje. Dat gaat gepaard met temperaturen van 12 tot 14 graden.

Vanaf donderdag wordt het ietsjes minder zacht. Toch is het met temperaturen tussen 10 en 12 graden nog steeds mild voor de tijd van het jaar. Ter vergelijking: de gebruikelijke waarden voor deze periode liggen tussen de 5 en 8 graden. De dagen erna verandert het weerbeeld nauwelijks. Hoewel er een lokale bui kan vallen, staat er geen ‘neerslag van betekenis’ op het menu. Ook blijft het kwik boven nul in de nacht. De winter is voorlopig ver te zoeken, concludeert de weersite.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties