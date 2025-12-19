Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Discussie gratis asielpendelbus Ter Apel duurt voort: ‘Gratis maken is het belonen van agressie’

Demissionair asielminister Mona Keijzer (BBB) heeft de burgemeester van Westerwolde gisteren via een brief opgedragen per direct weer kaartjes te verkopen in de pendelbus die tussen station Emmen en het azc in Ter Apel rijdt. Persbureau ANP zag de brief in. In Nieuws van de Dag werd Ter Apel op tv besproken: „Zet gewapende agenten op die bus.”

Kaartjes verkopen voor de ‘Ter Apel-bus’, daar is de gemeente, in overeenstemming met de collega’s in Emmen, sinds dinsdag mee gestopt. De reden: overlast van wanbetalers, die in het asielzoekerscentrum verblijven of ernaartoe reizen. Burgemeester Velema van Westerwolde vindt dat Mona Keijzer eerst de veiligheid op de buslijn voor asielzoekers moet verbeteren. Pas dan kunnen betaalde kaartjes weer worden ingevoerd.

Velema vreest voor de veiligheid van chauffeurs en inwoners als Mona Keijzer vasthoudt aan haar eis dat asielzoekers moeten blijven betalen voor vervoer naar aanmeldcentrum Ter Apel.

Keijzer dreigt financiering bus Ter Apel te stoppen

Keijzer vindt het op haar beurt niet kunnen dat inwoners voor een kaartje moeten betalen en asielzoekers niet. Ze stelt ook dat overlastgevers zo worden beloond. Als de kaartverkoop niet terugkomt, beëindigt de minister de financiering van de pendelbus bij Ter Apel. Ze zegt in haar recht te staan, omdat de ticketverkoop onderdeel is van de afspraak. Het is aan Velema om extra beveiliging en beveiligers in te zetten, meent de demissionair minister. Volgens haar woordvoerder wil ze in overleg bepalen wie dan voor die kosten opdraait.

Parlementair verslaggever Tom Staal schoof gisteren in Nieuws van de Dag aan om de gang van zaken rond de zogeheten ‘asielpendelbus’ van Ter Apel te belichten. Je ziet het hele gesprek in de video hierboven. „Keijzer zegt: wij betalen die buslijn”, meldt Staal. „Het is een beetje een lastig dingetje, want is het nou wel haar verantwoordelijkheid of niet? Gedeeltelijk wel. Maar als je puur kijkt naar ‘zorgen die gasten (asielzoekers, red.) voor overlast al jarenlang’, dan moet de minister van Justitie ingrijpen. Dan gaat het om veiligheid.”

‘Gewapende agenten op asielpendelbus’

Journalist en columnist Nausicaa Marbe is ook in de studio aanwezig. Zij vindt dat er gewapende agenten op de asielpendelbus moeten worden ingezet. „Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat het voor andere mensen veiliger is. Je moet deze mensen kunnen dwingen om te betalen, of anders ‘eraf zetten’. Je moet ze disciplineren op de een of andere manier. Gratis maken is het belonen van agressie.”

