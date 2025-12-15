Deel dit artikel: Share App Mail Pin

December begint zacht, witte kerst blijft onwaarschijnlijk

Wie hoopt op koud weer, moet nog even geduld hebben. De komende week verloopt opvallend zacht, met temperaturen die ruim boven normaal liggen voor december. Pas richting kerst verandert het weerbeeld iets, al blijft de kans op een witte kerst klein.

Volgens Weeronline trekt er zachte lucht over Nederland door een zuidoostenwind. Daardoor liggen de middagtemperaturen deze week tussen de 8 en 12 graden, terwijl het normaal half december rond de 7 graden is.

Lenteachtig begin van de week

Vooral vanmiddag wordt zonnig en bijna lenteachtig. In het binnenland klaart het flink op, al kan het aan de kust langer bewolkt blijven. Morgen wordt de warmste dag van de week, met lokaal maximaal 12 graden.

In de loop van de week neemt de bewolking toe en koelt het iets af. Toch blijft het relatief zacht voor de tijd van het jaar. Na het weekend daalt de temperatuur verder en neemt de kans op nachtvorst toe, maar echt winters weer lijkt voorlopig uit te blijven.

December begint met zacht weer

Ook de maandverwachting van december laat weinig winter zien. De tweede helft van december start zacht, met maxima tussen de 8 en 11 graden en nachttemperaturen vaak boven de 5 graden. Ter vergelijking: normaal is het overdag 5 tot 7 graden en ’s nachts rond het vriespunt.

Het weer is daarbij niet alleen zacht, maar ook vaak droog, met geregeld zon. Later in de week neemt de kans op regen toe en kan het soms stevig waaien, al blijven de temperaturen relatief hoog.

Windrichting cruciaal voor kou

Dat zachte weer hebben we te danken aan een dominante zuidwestenwind, die winterkou uit Noord- en Oost-Europa buiten de deur houdt. In de week van kerst lijkt die wind minder overheersend te worden. Er is dan kans op een noorden- tot noordoostenwind, of juist weinig wind.

Dat betekent niet meteen winterweer, maar wel dat maxima rond de 10 graden waarschijnlijk verdwijnen. Of koude lucht echt doorzet, is nog onzeker.

Kleine kans op witte kerst

Voor een witte kerst zijn temperaturen rond het vriespunt én neerslag nodig. Tijdens de kerstdagen loopt de kans op nachtvorst op tot ongeveer 25 procent, maar of er dan ook neerslag valt, is zeer onzeker.

De meeste weermodellen rekenen op een overwegend droog weertype met veel wolken en weinig wind. Slechts zo’n 40 procent van de modellen laat neerslag zien tijdens de kerstweek. De kans op een witte kerst wordt daarom geschat op ongeveer 10 procent.

Meer onzekerheid richting jaarwisseling

Na kerst neemt de onzekerheid verder toe. Eind december en begin januari stijgt de kans op neerslag en komt de temperatuur rond of net onder normaal uit. Daarmee groeit ook de kans op vorst en mogelijk een keer sneeuw.

Voor winterliefhebbers biedt vooral januari nog hoop, maar voorlopig overheerst zacht decemberweer.

