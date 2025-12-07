Deel dit artikel: Share App Mail Pin

D66 en CDA betrekken VVD naar verwachting bij formatiegesprekken

D66 en CDA gaan in de volgende informatieronde in gesprek met de VVD, verwachten meerdere ingewijden rond de formatie zondag in gesprekken met het ANP. Het is niet duidelijk of de onderhandelingen zullen gaan over de optie van een minderheidskabinet.

Informateur Sybrand Buma presenteert dinsdag zijn verslag. Donderdag liet hij weten geen werkbare meerderheids- of minderheidscoalitie te zien. In de hoop op een doorbraak ging Buma daarom vrijdag in gesprek met de partijleiders van D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA en JA21. Maar ook dat leverde geen doorbraak op.

De vijf partijen hebben het afgelopen weekend informeel contact met elkaar gezocht. Dat heeft nog geen definitieve afspraken opgeleverd. Maar het wordt bronnen wel duidelijk dat het waarschijnlijk uitdraait op een gespreksronde met D66, CDA en VVD.

66 zetels

Oud-ministers Roger van Boxtel (D66) en Cees Veerman (CDA) raadden eerder op zondag in het tv-programma Buitenhof aan een minderheidscoalitie met die drie partijen serieus te onderzoeken.

Een minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA zou 66 zetels hebben in de Tweede Kamer. Daarom zou steun nodig zijn van oppositiepartijen om plannen aan een meerderheid van 76 zetels te helpen. In de Eerste Kamer zijn de drie partijen verder verwijderd van een meerderheid.

‘Blokkeergedrag’

Onlangs zei Buma nog dat GroenLinks-PvdA en JA21 niet bereid zijn om op onderdelen „structurele steun” toe te zeggen voor een dergelijke minderheidscoalitie.

Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA zei afgelopen week dat hij het een „cruciale fout” zou vinden als D66 en CDA met VVD gaan onderhandelen over een minderheidskabinet. Dat zou hij een beloning vinden voor het „blokkeergedrag” van de VVD, die een samenwerking met de linkse partij blijft uitsluiten.

ANP

Vorige Volgende

Reacties