Dit willen D66 en CDA (onder meer de spreidingswet houden)

D66 en het CDA willen onder meer de spreidingswet behouden, een tijdelijke verblijfsvergunning voor drie jaar invoeren en twee asielstatussen invoeren. Verder worden de laatste stikstofdoelen wat de partijen betreft nog steeds in 2035 gehaald. Dat staat in hun gezamenlijke formatiestuk, dat zij dinsdagmiddag publiceerden.

Het is de bedoeling dat andere partijen later aanhaken bij dit document. De twee partijen kijken dan vooral naar GroenLinks-PvdA, de VVD en JA21. Maandagavond zeiden partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) dat het stuk aanknopingspunten bevat voor al die partijen.

Informateur Sybrand Buma heeft tot volgende week dinsdag om met zijn definitieve verslag te komen. Daarna gaat de Tweede Kamer in debat over zijn bevindingen. Na dat debat wordt naar alle waarschijnlijkheid ook een nieuwe informateur aangesteld. Buma had al aangegeven niet langer dan drie weken beschikbaar te zijn, vanwege zijn baan als burgemeester van Leeuwarden.

