Colportageverbod mogelijk aanstaande, dit is waarom

Ze staan aan je deur met een tablet onder de arm en een glad verhaal. Maar de tijd van opdringerige deur-aan-deur verkopers is mogelijk binnenkort voorbij. Een colportageverbod hangt voorzichtig in de lucht. Meerdere politieke partijen willen er vanaf, blijkt uit een rondgang van het AD in de Tweede Kamer.

Vanaf 1 juli 2026 mogen telefonische verkopers alleen nog opbellen na toestemming vooraf. Op aanbellen aan de deur met een verkooppraatje rust geen verbod.

Consumentenbond voor colportageverbod

De Consumentenbond pleitte in september al voor een verbod. „Aan de voordeur hoort geen verkooppraatje. Die hoort veilig te zijn. En privé”, schreef de bond. Uit onderzoek onder 7500 panelleden bleek dat meer dan 40 procent het afgelopen jaar een (zeer) negatieve ervaring had met een verkoper. Dat zit ’m vooral in doordrammen, misleiden en agressief benaderen. 71 procent vindt het intimiderend als er onverwacht een verkoper aan de deur komt. Ruim 80 procent is voor een verbod op colportage.

Bij deze deurverkopers zou alles om sales draaien. Medewerkers krijgen de instructie om door te drammen, bel niet aan-stickers worden genegeerd en in verkoopscripts staan suggesties om te liegen. Omdat het voor bedrijven een lucratief businessmodel is, lijkt het onwaarschijnlijk dat zij ermee zullen stoppen. Daarom werd er al met een schuin oog naar de Tweede Kamer gekeken.

Politieke partijen willen er vanaf

In 2023 nam de Tweede Kamer al eens een motie aan die opriep tot verbod op verkoop aan de deur, maar verdere schot in de zaak blijf uit. Ook de toezichtouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) riep al eens op tot een verbod op colportage. Ook slaan energieverkopers soms zelf alarm: „Als ik me zou moeten voorstellen, zou ik zeggen: ik ben een oplichter in dienst van Nuon.”

Door de verhalen over intimidatie en agressie willen meerdere politieke partijen af van commerciële verkoop aan de deur. SP, Volt, ChristenUnie en SGP pleiten volgens de krant voor een verbod. Ook de VVD zou voor zijn. „Agressieve verkooppraktijken, misleiding en het negeren van ‘nee’ zijn onacceptabel”, zegt Kamerlid Arend Kisteman. D66 schaart zich nog niet achter een hard verbod. Als er een verbod komt, zal die niet voor traditionele goede doelen gelden.

