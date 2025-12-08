Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Chaos bij vuurwerkverkopers door aankomend afsteekverbod

De verkoop van vuurwerk gaat met het oog op het aanstaande afsteekverbod door het dak. Maar over wat erna komt, maken verkopers zich grote zorgen. Hoe worden zij gecompenseerd voor het vuurwerk dat overblijft, en wat moeten ze daar eigenlijk mee doen?

Hierboven zie je een video van Nieuws van de Dag over vuurverkopers in België, die helemaal klaar zijn met de aanwas van Nederlandse klanten.

Vanaf 2027 afsteekverbod

Komende jaarwisseling mag je voor de laatste keer legaal siervuurwerk afsteken. De Eerste Kamer stemde afgelopen zomer voor het landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Het kabinet wil dat het verbod ingaat vanaf de jaarwisseling van 2026 naar 2027. Het afsteekverbod heeft lang bij de Tweede Kamer gelegen, maar werd aangenomen doordat VVD en NSC uiteindelijk besloten om toch voor te stemmen.

Ziekenhuizen, hulpdiensten en gemeenten pleiten al veel langer voor een verbod. Agenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers zijn de afgelopen jaren tijdens oud en nieuw geregeld met onder meer vuurwerk bekogeld.

Onzekerheid over financiële afwikkeling

Vanaf 2026 mogen verkopers en importeurs ook geen vuurwerk meer verkopen. De Tweede Kamer zegde eerder toe dat zij moeten worden gecompenseerd. Er bestaat echter nog veel onzekerheid over de financiële afwikkeling. Vandaag gaan vuurwerkverkopers daarover in gesprek met staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu). Een Amsterdamse handelaar zegt tegen de krant dat hij bang is voor ‘een fooi’.

Voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland zegt dat de grote verschillen tussen de verkopers compensatie ingewikkeld maken. „Voor sommige bedrijven is de vuurwerkverkoop maar 3 procent van hun omzet. Andere zijn er voor hun inkomen van afhankelijk. Sommige winkeliers moeten straks mensen ontslaan, of kunnen niet zomaar van hun huurcontract af”, zegt hij tegen de krant.

🎆 Komende jaarwisseling al verbod in sommige gemeenten De komende jaarwisseling mag nog vuurwerk worden afgestoken, maar een aantal gemeenten heeft zo’n verbod al wel. Metro kwam na een rondgang vorig jaar tot Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Eindhoven, Haarlem, Heemstede, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Soest, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zutphen.

Vernietiging van vuurwerk

Daarnaast is er onduidelijkheid over wat er moet gebeuren met het vuurwerk dat overblijft. Dit jaar gaat de vuurwerkverkoop als een raket. Mensen bestellen online eerder en meer dan vorig jaar. Pyrotechniek Nederland liet eerder weten dat consumenten nog één keer los lijken te willen gaan. „Verkopers merken dat ook en spelen daarop in.”

Toch zal er ongetwijfeld iets overblijven. Volgens voorzitter Groeneveld is er in Europa nauwelijks plek om het vuurwerk te vernietigen. „Ik ken één afvalcentrale in Polen waar ze capaciteit hebben om elke week één vrachtwagen met vuurwerk te ontvangen, maar in dat tempo gaat de vernietiging nog heel lang duren.”

Een woordvoerster van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat aan de krant weten dat het proces zorgvuldig doorlopen moet worden en dat dat tijd kost.

