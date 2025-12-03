Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burgemeester Terneuzen stapt definitief op na ruzie over azc: wat is er precies aan de hand?

De opvang van asielzoekers is in veel gemeentes momenteel een hekel punt. Gemeentes snakken naar steun vanuit Den Haag bij het uitvoeren van de spreidingswet, maar vinden dat politici juist alleen maar olie op het vuur gooien. In Terneuzen is de discussie zo hoog opgelopen, dat burgemeester Erik van Merrienboer definitief opstapt als burgermeester.

Van Merrienboer stapte vorig maand al op, maar werd nog gevraagd om terug te komen op zijn besluit. De commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge, heeft dinsdagavond na een besloten vergadering van de gemeenteraad van Terneuzen laten weten dat het besluit van Van Merrienboer echt definitief is. De burgemeester ontbrak ook zelf bij de vergadering.

Waarom stapt de burgemeester van Terneuzen op?

Van Merrienboer stapt op omdat gemeenteraadsleden volgens hem onder druk hadden gestemd tegen de komst van een asielzoekerscentrum, waar de raad eerder mee had ingestemd. De Jonge beaamt dit: volgens hem zijn de raadsleden volksvertegenwoordiger in ‘een ons-kent-ons-gemeenschap’, waar je elkaar continu tegenkomt. „Langs de lijn, bij voetbal, als je een pak melk pakt bij de buurtsuper en als je je kinderen op het schoolplein ophaalt. Continu wordt je bevraagd op jouw positie op het azc-dossier. Tel dat op bij de suggestie in de samenleving dat de keuze was: een azc of niet. Terwijl dat een gepasseerd station was. Dat kruipt soms onder je huid”, aldus De Jonge.

‘In strijding met de wet’

Van Merrienboer vindt dat de gemeente de web overtreedt door nu een vergunning te weigeren, terwijl er eerder juist wat ingestemd. Hij ziet zich daarom genoodzaakt om op te stappen. De zoektocht naar een waarnemend burgemeester is al gestart. De Jonge gaat donderdag overleggen met de fractievoorzitters en wethouders en zij kunnen dan aangeven waar een waarnemend burgemeester volgens hen aan zou moeten voldoen. Op 16 december wil De Jonge een kandidaat voordragen die begin volgend jaar aan de slag zou moeten gaan.

De waarnemer moet volgens hem onder meer „dat dossier van het azc in rustig vaarwater zien te krijgen en tot een goed einde zien te brengen.” De vergunning is nog niet definitief geweigerd. Betrokkenen kunnen zes weken lang reageren op het voornemen. Daarna moet Terneuzen echt een besluit nemen.

Onduidelijkheid over stemmingen

Veel raadsnemers en burgers beseften waarschijnlijjk ook niet dat er alleen nog over een vergunning werd gestemd en dat het besluit over een azc al was genomen. De Jonge: „In welke mate is bij die verschillende stemmingen telkens duidelijk geweest waar die stemmingen over gingen? Als je de film terugdraait, kun je zeggen: het besluit dat er een azc komt was vorig jaar al genomen, en ook het besluit waar dat azc komt. Heeft iedereen, ook buiten, geweten waar die stemmingen over gingen?”

Er is veel onduidelijkheid over het uitvoeren van de spreidingswet, en dat vertaalt zich in verharding van de protesten. Begin dit jaar voelden veel gemeenten zich in de steek gelaten door asielminister Marjolein Faber.

