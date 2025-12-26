Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brrrrr: koudste Eerste Kerstdag sinds 1994

In De Bilt bleef de temperatuur op eerste kerstdag de hele dag onder nul. Daarmee is de eerste officiële ijsdag van deze winter een feit. Het was bovendien de koudste eerste kerstdag sinds 1994.

Volgens Weeronline kwam het kwik niet hoger dan -0,2 graden…

Koudste Eerste Kerstdag

Van een ijsdag is sprake wanneer de maximumtemperatuur een hele dag onder nul blijft. Dat gebeurde dit jaar voor het eerst op kerstdag. De vorige ijsdag in De Bilt dateert van 19 januari eerder dit jaar.

Landelijk werd de laatste ijsdag gemeten op 13 februari, toen het in Hoogeveen de hele dag niet warmer werd dan -0,5 graden.

Aantal ijsdagen neemt af

Het aantal ijsdagen verschilt sterk per regio. In het westen van Zeeland gaat het gemiddeld om zo’n drie ijsdagen per jaar, terwijl het oosten en noordoosten van het land er gemiddeld negen tellen.

Voor De Bilt ligt het klimaatgemiddelde over de periode 1995-2024 op zes ijsdagen per jaar. Meteorologen wijzen erop dat het aantal ijsdagen de afgelopen decennia is afgenomen, onder meer door klimaatverandering.

Zonnige winterdag

Opvallend was dat de koudste kerstdag gepaard ging met veel zon. In De Bilt werd 6,7 uur zon gemeten, wat deze eerste kerstdag tot een van de zonnigste ooit maakt. Alleen in 1976 scheen de zon langer, met 7,2 uur.

De koudste eerste kerstdag werd gemeten in 1961, toen de maximumtemperatuur bleef steken op -3,9 graden.

Schaatsen op natuurijs

Door de aanhoudende vorst op Eerste Kerstdag konden op meerdere plekken de schaatsen onder. Onder meer in De Lier (Zuid-Holland) en Zeist (Utrecht) zorgden vrijwilligers ervoor dat schaatsers eerste kerstdag het ijs op konden. Het ging vooral om tijdelijke natuurijsbanen, waarbij veiligheid extra in de gaten werd gehouden.

De komende dagen blijft het winterse weer volgens de verwachtingen nog aanhouden, al wordt het overdag op steeds meer plekken weer net iets warmer dan nul. Of er deze winter nog meer ijsdagen volgen, hangt af van hoe lang de kou standhoudt.

