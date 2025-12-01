Deel dit artikel: Share App Mail Pin

BBB’er haalt uit naar Geert Wilders: ‘Toontje is enorm opruiend’

Lokale politici en bestuurders staan flink onder druk. Zij krijgen onder meer te maken met bedreigingen door de komst van azc’s. Bij azc-protesten is PVV-leider Geert Wilders ook regelmatig aanwezig. BBB-bewindsman Frank Rijkaart ergert zich aan Wilders’ gedrag bij deze bijeenkomsten.

Met een grote advertentie in De Limburger protesteren alle bestuurders in de provincie zaterdag tegen dreigementen en intimidatie die ze over zich heen krijgen. „Stop. Limburg trekt een streep”, staat boven de tekst, die is ondertekend door gouverneur Emile Roemer, burgemeesters, wethouders en gemeenteraden, Gedeputeerde en Provinciale Staten en het bestuur van Waterschap Limburg.

Volgens de krant zelf was de bedreiging van de Venlose burgemeester Antoin Scholten „de spreekwoordelijke druppel”. In die gemeente zijn bestuurders en raadsleden onlangs geïntimideerd om de komst van asielopvang. Protesten tegen azc’s lopen door het hele land regelmatig uit de hand.

Frank Rijkaart: ‘Gaat veel en veel te ver’

Frank Rijkaart is het helemaal met de brief eens, zo vertelt hij bij WNL op Zondag. „Gewoon verschrikkelijk, je gaat een rode lijn over.” De bestuurders staan volgens hem onder grote druk. „Daar blijf je met je handen vanaf. Zoals Emile Roemer treffend zei: als dit zo doorgaat, wie wil dan straks nog de lokale democratie in? Het lijkt wel of mensen die dit soort praktijken tentoonspreiden onvoldoende doorhebben dat de democratie een groot goed is. Een onderdeel van onze democratie is dat je mag protesteren, maar met vuurwerk gooien, bedreigen of intimideren gaat veel en veel te ver. Dat mag nooit de bedoeling zijn.”

De demonstraties zijn vaak tegen de komst van een azc, die er weer moet komen door de spreidingswet. Het kabinet is juist tegen die spreidingswet. Hoe valt dat te rijmen en uit te leggen? „Ik erken dat het een zeer lastige situatie is, maar de basis is: de wet is de wet. De gemeenten moeten de wet uitvoeren die er nog steeds ligt. Er zijn nog steeds asielzoekerscentra nodig. We kunnen wel met z’n allen harder gaan dweilen, maar dat wil niet zeggen dat de kraan niet lekt.”

👇 Wat is de spreidingswet? Al een lange tijd kampt Nederland met een vastgelopen asielopvang. Voorheen was het nog niet de taak van een gemeente om geschikte locaties aan te dragen voor de opvang van asielzoekers. Dat gebeurde op vrijwillige basis, en dat bleek te vrijblijvend te zijn. Het idee van de spreidingswet is om gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheden te geven in de asielopvang. De helft van de Nederlanders is het eens met de spreidingswet, bleek vorige week nog.

‘Grove uitspraken van Geert Wilders’

Geert Wilders (PVV) trok meerdere keren dit jaar het land in om bij verschillende gemeenten op te roepen tot verzet tegen de komst van azc’s. Hij zei onder meer tegen een grote menigte dat de burgemeester niet de baas was in de stad, maar de burgers zelf. Ook riep hij dat „de tijd dat we het (een azc, red.) accepteren voorbij is”.

Rijkaart: „Dit zijn heel grove uitspraken van de heer Wilders. Hij schuurt echt nadrukkelijk tegen de randen aan van wat je aan uitlatingen kan doen. Hij roept niet op tot geweld, maar hij roept op tot het niet accepteren van een democratisch genomen besluit. Een gevolg daarvan kan zijn dat je bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen volgens een democratisch proces af kunt rekenen. Het toontje en de setting zijn enorm opruiend. Dat moeten we in Nederland niet willen.”

