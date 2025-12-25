Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aziatisch olifantje geboren op kerstavond in Artis

In dierentuin Artis is op kerstavond een Aziatisch olifantje geboren. Het gaat om een mannetje, ook wel een bul genoemd. Het jong liet meteen zien dat het sterk en gezond is: binnen enkele minuten na de geboorte stond het al op vier poten en begon het te drinken bij zijn moeder.

Daarmee telt Artis nu vijf Aziatische olifanten.

Geboorte verliep vlot

De kudde bestaat uit matriarch Thong Thai en haar vier nakomelingen. Volgens de dierentuin speelde de groep een belangrijke rol tijdens de bevalling. De andere olifanten weken geen moment van de zijde van de moeder en bleven rustig in haar buurt.

De geboorte verliep vlot, vertelt Peter Bleesing, teamleider dierverzorging bij Artis. „De bevalling duurde ongeveer tien minuten. Dat is relatief snel voor een olifant. Binnen enkele minuten stond het kalf al stevig overeind, wat een goed teken is.” Ook het drinken bij de moeder kwam snel op gang.

Olifantje blijft voorlopig nog binnen

Het olifantje blijft voorlopig nog binnen in het verblijf, waar het kan wennen aan zijn nieuwe omgeving. Bezoekers hoeven het dier echter niet te missen, want via een livestream is het jong al te volgen. Naar verwachting mag het olifantje over ongeveer een week voor het eerst naar buiten.

Een naam heeft het dier nog niet. Die wordt later bekendgemaakt en mag door het publiek worden gekozen, meldt Artis.

Lange draagtijd

Olifanten hebben een van de langste draagtijden in het dierenrijk. Normaal gesproken duurt een zwangerschap tussen de 20 en 22 maanden. Thong Thai droeg dit kalf 622 dagen.

Tijdens de dracht kwam ze ongeveer 200 kilo aan. Dat klinkt veel, maar is volgens Artis relatief beperkt bij haar totale gewicht van zo’n 3850 kilo. Een pasgeboren olifant weegt gemiddeld rond de 100 kilo; de rest van het extra gewicht bestaat uit vruchtwater en de placenta.

Bedreigde diersoort

De geboorte is ook belangrijk vanuit natuurbehoud. De Aziatische olifant staat te boek als een bedreigde diersoort. Artis neemt daarom deel aan een Europees fokprogramma dat gericht is op het opbouwen en behouden van een gezonde populatie. In maart vorig jaar kwam er speciaal een volwassen olifantenbul naar Amsterdam om voor nageslacht te zorgen. Toen later bleek dat Thong Thai daadwerkelijk drachtig was, vertrok het dier naar Wildlands in Emmen.

Met de geboorte van het olifantje levert Artis opnieuw een bijdrage aan het voortbestaan van de soort.

