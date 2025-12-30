Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: afvalregels veranderen, dit mag straks weer bij de bak voor PMD

Vanaf 1 januari 2026, aanstaande donderdag dus, veranderen de regels voor PMD (plastic-, metaal- en drinkpakkenzak) in Nederland. Onder meer koffiecapsules, huishoudelijke spuitbussen en verschillende verpakkingen mogen dan in de doorzichtige PMD-zak. Daarmee wordt afval scheiden eenvoudiger en minder omslachtig.

De kans dat verpakkingen nu in de juiste bak worden gegooid, groeit. Het verbeteren van de afvalscheiding draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie, die Nederland in 2050 wil hebben.

Traditiegetrouw gaan er per 1 januari meerdere nieuwe regels en wetten in. Metro zette eerder al een op een rij wat er allemaal verandert in het nieuwe jaar.

♻️ Wat is een circulaire economie? Een circulaire economie is een systeem waarin bijna geen afval meer is, door producten en materialen zo lang mogelijk te hergebruiken, repareren, opknappen en recyclen, in plaats van ze weg te gooien. De Rijksoverheid vindt dat belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook omdat de aarde uitgeput raakt.

Nieuwe regels voor PMD: er mag meer bij

De lijst met afval dat in PMD mag, wordt in het nieuwe jaar uitgebreid. Daardoor hoeven bijvoorbeeld aluminium en plastic koffiecapsules voortaan niet meer apart verzameld te worden, ze kunnen gevuld of leeg in de PMD-zak. Ook lege spuitbussen voor haarlak, deodorant en slagroom mogen daarbij.

Ook grotere folieverpakkingen en combinatieverpakkingen die gedeeltelijk uit plastic of metaal bestaan zijn toegestaan. Voorbeelden zijn broodzakken met een plastic venster, soepzakken, vleeswarenverpakkingen en kruidenzakjes. Voorheen moesten die verpakkingen bij het restafval en werden ze verbrand.

Het uitbreiden van de PMD-lijst is mogelijk omdat recycletechnieken de laatste jaren sterk verbeterd zijn, aldus Verpact, dat de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland bekostigt. Volgens Verpact worden PMD-verpakkingen in 85 procent van de gemeenten apart ingezameld in een bak of zak. Dat noemt men bronscheidingsgemeenten. In de resterende gemeenten, zogenoemde nascheidingsgemeenten, wordt PMD bij het restafval weggegooid. Recyclebare materialen worden vervolgens machinaal gescheiden.

