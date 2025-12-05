Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal verkeersslachtoffers stijgt hard als beleid niet verandert

Als Nederland het huidige verkeersbeleid ongewijzigd laat, loopt het aantal verkeersslachtoffers de komende decennia flink op. In 2040 vallen naar verwachting tussen de 720 en 760 verkeersdoden, tegenover 675 in 2024.

Dat blijkt uit nieuwe prognoses van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Meer verkeersslachttofers in 2040

Het aantal ernstig gewonden stijgt volgens het rapport naar zo’n 10.000 per jaar. Ook het aantal matig gewonden neemt toe, tot 23.000 à 25.000 in 2040.

Ter vergelijking: in 2023 ging het om 7400 ernstig en 18.000 matig gewonden.

Fietsers en ouderen grootste risicogroepen

Vooral onder fietsers en ouderen wordt de groei van verkeersslachtoffers zichtbaar. In beide groepen nam het aantal slachtoffers de afgelopen jaren al toe. Bij fietsers stijgt het aantal doden en gewonden zowel bij ongevallen mét als zonder motorvoertuigen.

Door de vergrijzing komen er bovendien meer scootmobielgebruikers bij, waardoor het aantal dodelijke slachtoffers in deze groep relatief sterk zal toenemen. Voor gemotoriseerde tweewielers en voetgangers verwacht SWOV juist een lichte daling in het aantal ernstige slachtoffers.

Goede zichtbaarheid

Eerder pleitte Rembrandt Groenewegen al voor goede zichtbaarheid als voetganger en als fietser. „Bijvoorbeeld met een reflecterend vestje of armband met verlichting. Dat geldt ook voor een hond die uitgelaten wordt. In het donker kies je in ieder geval voor lichte kleding. Alleen straatverlichting is niet altijd voldoende voor de zichtbaarheid, ook is er niet op alle paden en wegen verlichting.”

Ook waarschuwde hij voor gebruik van een koptelefoon of oordopjes. „Veel voetgangers lezen tijdens het lopen berichten op hun telefoon of luisteren naar muziek of een podcast. Hierdoor horen zij vaak het omgevingsgeluid niet of niet goed.”

Automatisering nog niet meegerekend

Opvallend is dat automatisering in voertuigen, systemen die bestuurders ondersteunen of taken overnemen, niet is meegenomen in de berekeningen van het SWOV.

Volgens SWOV lopen analyses over het aantal verkeersslachtoffers uiteen van zeer optimistisch tot juist somber, waardoor er „onvoldoende zekerheid” is om de prognoses voor 2040 op dit punt aan te passen.

