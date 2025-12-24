Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nog vijf gewonden in ziekenhuis na aanrijding Nunspeet

Nog vijf mensen liggen in het ziekenhuis na de aanrijding in Nunspeet van afgelopen maandag, meldt burgemeester Céline Blom bij een bijeenkomst voor omstanders van het ongeval. Onder hen is ook de 56-jarige bestuurster die op de groep mensen inreed. Blom meldt ook dat alle gewonde kinderen weer thuis zijn. Zij weet niet precies hoeveel kinderen er in het ziekenhuis lagen, maar ze spreekt van „enkelen”.

Nog twee mensen zijn ernstig gewond. In totaal moesten er negen mensen naar het ziekenhuis, onder wie de bestuurster. Eerder werd gemeld dat het om tien gewonden ging. Blom weet niet hoe de bestuurster eraan toe is, maar ze kan wel melden dat zij niet een van de twee zwaargewonden is. De vrouw is aangehouden, dat gebeurt altijd bij zware ongelukken. Een politiewoordvoerster weet woensdagmiddag niet of ze al verhoord is.

Momenteel liggen er dus alleen nog volwassenen in het ziekenhuis. De burgemeester doet geen uitspraken over de leeftijden van de slachtoffers.

Oorzaak

Eerder werd al bekend dat het hoogstwaarschijnlijk om een noodlottig ongeval ging en Blom meldt woensdag dat het inderdaad uitgesloten is dat er opzet in het spel was. De bestuurster was niet onder invloed van drank of drugs. Het kan volgens de burgemeester nog wel enige tijd duren voordat de toedracht van het ongeluk bekend wordt.

Volgens de burgemeester hebben zo’n 60 à 70 mensen het ongeluk zien gebeuren. Op de bijeenkomst waren woensdag ruim vijftig mensen, het ging om gezinnen, kinderen en buurtgenoten. „Het voorzag echt in een behoefte”, zei Blom daarover. Bij de bijeenkomst waren deskundigen van onder meer Slachtofferhulp om tips te geven over hoe het ongeluk te verwerken.

De auto reed maandagavond in op een groep mensen die stond te wachten op een lichtjesoptocht op de Elburgerweg. Op de plek van het ongeluk liggen bloemen.

ANP

