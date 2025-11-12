Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zorgverzekering 2026: deze handige informatie is tot nu toe bekend

Vandaag is het een belangrijke dag voor onze portemonnee: zorgverzekeraars moeten namelijk hun premie voor hun zorgverzekering voor 2026 bekend maken. Meerdere zorgverzekeraars zullen dit pas vlak voor middernacht doen, dus het is nog even afwachten. Toch zijn er al een aantal dingen die we wél weten.

Allereerst is de kans klein dat we met grote prijsstijgingen te maken krijgen. De maandelijkse zorgpremie ligt in 2026 naar verwachting rond de 159 euro per maand, zo berekende het ministerie van Volksgezondheid en Sport eerder. Dat is slechts een lichte stijging ten opzichte van dit jaar. „In de praktijk zullen veel verzekeraars de premie gelijk houden of mogelijk zelfs wat laten zakken”, zo verwacht Jorn Alders, zorgexpert bij vergelijkingssite Poliswijzer.nl.

Waarom valt de zorgpremie waarschijnlijk lager uit?

Dat de premies dit jaar wat lager zullen uitvallen, heeft verschillende oorzaken. Zo profiteren veel zorgverzekeraars van hogere beleggingsrendementen op hun reserves. Daarnaast is er ook een meevaller uit het Zorgverzekeringsfonds, waar meer geld is binnengekomen dan op was gerekend.

Zorgverzekeraar DSW is traditiegetrouw één van de eerste zorgverzekeraars die de zorgpremie voor het volgende jaar bekendmaakt. Zij hebben al laten weten dat ze de premie niet zullen verhogen. Klanten betalen daar momenteel 158,50 euro per jaar en dat blijft volgend jaar dus gelijk. Toch waarschuwen experts bij Nieuws van de Dag dat het hier slechts gaat om ‘uitstel van executie’: volgens hen gaan Nederlanders op den duur meer dan 200 euro per maand betalen voor hun zorgverzekering.

Dat de zorgpremie stijgt, komt deels omdat de Nederlandse bevolking steeds ouder wordt (hier lees je welk effect dat heeft op de AOW-leeftijd). Dat is goed nieuws, maar zorgt ook voor meer langdurige zorg. Als we de stijgende lijn van de zorgpremie van afgelopen jaren volgen, betalen Nederlanders in 2030 maandelijks een bedrag van boven de 200 euro.

Wanneer weten we wat de tarieven voor de zorgverzekering in 2026 gaan zijn?

Wat precies de tarieven van 2026 gaan worden, is nog even afwachten. Vandaag is weliswaar de dag waarop zorgverzekeraars hun tarieven moeten bekendmaken, maar de meeste verzekeraars wachten hiermee tot het allerlaatste moment, om 23.59 uur. Dat doen ze in de hoop met een lage premie zoveel mogelijk nieuwe klanten te trekken. Alleen DSW (158,50 euro per maand) en Stad Holland Zorgverzekeraar (164,75 euro per maand) hebben hun tarieven tot nu toe bekend gemaakt.

Waar moet je naar kijken bij het overstappen van zorgverzekering?

Het is overigens belangrijk om je niet alleen maar te laten leiden door de premie, maar om ook te kijken naar de voorwaarden. Deze kunnen namelijk – ondanks dat het basispakket het basispakket is – toch nog onderling flink verschillen. Je kunt bijvoorbeeld vrijwillig je eigen risico verhogen, waardoor je minder premie betaalt. Maar als je ziek wordt, moet je dan dus wel eerst meer zelf betalen. En als jij graag je eigen dokter wil kunnen kiezen, pakt dat ook vaak duurder uit dan wanneer je dat door je zorgverzekering laat doen.

Let op bij aanvullende pakketten

Er worden over het algemeen geen grote veranderingen verwacht, behalve in de aanvullende pakketten. Dat zijn extra verzekeringen die je kunt afsluiten bovenop je basisverzekering. Die aanvullende pakketten dekken zorgkosten die niet in je basisverzekering zitten, denk bijvoorbeeld aan tandartskosten, extra fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Het is een vrijwillige verzekering waarvoor je een aparte premie betaalt en die vaak geen eigen risico kent voor de gedekte zorg. Je kiest zelf welke dekking je nodig hebt.

De voorwaarden, de vergoedingen en de hoogte van die pakketten veranderen elk jaar. „Veel mensen willen een totaalpakket”, zo legt Youri van der Avoird, zorgexpert bij Independer, aan Omroep West uit. „Veel mensen willen een totaalpakket. Dus die kijken naar wat de combinatie van een basisverzekering en aanvullende verzekeringen oplevert. Met die aanvullende verzekeringen kunnen verzekeraars ook met elkaar concurreren.” Zijn advies? Kijk goed of aanvullende verzekeringen wel écht lonen. „Soms zie je dat je voor bepaalde behandelingen nooit meer vergoed krijgt dan je premie. Dan is het logischer om geen aanvullende verzekering af te sluiten, maar voor die kosten zelf een spaarpotje op te bouwen.”

Het is belangrijk om je te realiseren dat de prijs van aanvullende verzekeringen flink kan verschillen per verzekeraar én dat je ook altijd geweigerd kan worden voor een aanvullende verzekeraar. Verzekeraars kunnen een gezondheidsverklaring eisen en het komt ook vaak voor dat er een wachttijd geldt bij het afsluiten van een nieuwe verzekering.

