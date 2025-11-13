Zorgpremies 2026: dit ga je volgend jaar betalen
Woensdag hebben alle zorgverzekeraars hun premies voor 2026 bekend gemaakt. Na de steeds verder stijgende premies van voorgaande jaren is er eindelijk goed nieuws te melden: de zorgpremie gaat bij de grootste zorgverzekeraars namelijk niet omhoog.
De meeste zorgverzekeraars hebben tot vlak voor middernacht gewacht om hun premie bekend te maken, maar er waren twee zorgverzekeraars die niet zo geheimzinnig deden. Van DSW (158,50 euro per maand) en Stad Holland (164,75 euro per maand) was al bekend dat ze hun premie gelijk zouden houden met vorig jaar.
Zorgpremies 2026 van grootste zorgverzekeraars
En ze zijn niet de enige zorgverzekeraars die hun premie gelijk houden. Drie van de vier grote verzekeraars hebben namelijk ook besloten om hun zorgpremie voor de basisverzekering niet te verhogen in 2026. Het gaat hierbij om CZ, Menzis, bij wie het gelijk blijft, en VGZ, bij wie de premie zelfs een beetje omlaag gaat. Het Zilveren Kruis heeft zijn basisverzekering wel 3 euro duurder gemaakt.
- CZ (Zorg-op-maatpolis): 159,99 euro
- Menzis (Basis): 156,25 euro
- VGZ (Ruime Keuze): 154,25 euro
- Zilveren Kruis/Achmea (Basis Zeker): 159,25 euro
Waarom weinig prijsstijgingen?
Dat de basisverzekering bij de drie van de vier grote verzekeraars niet duurder wordt, heeft te maken met een meevaller in het Zorgverzekeringsfonds. Bijna de helft van de zorg uit het basispakket wordt uit dat fonds gefinancierd en er zit meer geld in dan verwacht. Het fonds wordt namelijk gevuld met belastingen op lonen en die lonen zijn flink gestegen in het afgelopen jaar. Hierdoor vallen de aan zorg gerelateerde belastingen hoger uit en daardoor komt er dus meer geld in het fonds. Dat geld gebruiken de verzekeraars om de premiestijging te drukken. Toch waarschuwen experts dat de lagere premies slechts ‘uitstel van executie’ zijn.
Overzicht zorgpremies 2026
Nieuwsgierig naar alle andere zorgpremies voor basisverzekeringen in 2026? Hier een overzicht:
- Aevitae (Eucare), Basisverzekering Natura Select (online): 155,40 euro
- Anderzorg, Basis: 154,25 euro
- a.s.r., Basisverzekering Natura: 154,50 euro
- CZDirect, CZDirect: 148,95 euro
- De christelijke zorgverzekeraar, Principe Polis: 155,25 euro
- De Friesland, Alles Verzorgd Polis: 159,25 euro
- Ik kies zelf van a.s.r, Goede Keuze met Pechvogelhulp: 154,50 euro
- FBTO, Basis: 148,75 euro, Basis Plus: 159,25 euro, Basis Vrij: 167,95 euro
- Interpolis, ZorgActief: 159,25 euro
- Interpolis, ZorgCompact: 155,95 euro
- IZA Zorgverzekeraar, IZA Eigen Keuze: 160,95 euro, IZA Basis Keuze: 148,90 euro, IZA Ruime Keuze: 153,65 euro
- Just Just Basic: 151,45 euro
- Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Natura: 142,45 euro
- OHRA, Zorgverzekering Combinatie: 159,55 euro
- ONVZ, Bewuste keuze: 156,10 euro, Vrije Keuze Basisverzekering: 166,10 euro
- Salland zorgverzekeringen, Basispolis 157,50 euro
- Univé, Univé Zorg Basis: 149,90 euro
- VGZbewuzt, Basis: 147,40 euro
- VvAA zorgverzekering, Zorgverzekering Basis: 166,10 euro
- VinkVink, VinkVink: 142,40 euro
- ZEKUR, Gewoon ZEKUR Polis: 155,00 euro
- ZieZo van Zilveren Kruis, ZieZo Basis : 157,95 euro
- Zorg en Zekerheid, Zorg Gemak Polis: 150,45 euro
- Zorgverzekeraar UMC, UMC Ruime Keuze: 153,95
Van zorgverzekeraar wisselen?
Als je van zorgverzekeraar wil wisselen, heb je daar nog tot en met 31 december voor. Tot die dag is het mogelijk om je huidige verzekering op te zeggen. Vervolgens heb je tot 1 februari 2025 de tijd om een nieuwe zorgverzekering te vinden. Lees hier waar je op moet letten bij het afsluiten van je zorgverzekering voor volgend jaar.
