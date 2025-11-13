Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zorgpremies 2026: dit ga je volgend jaar betalen

Woensdag hebben alle zorgverzekeraars hun premies voor 2026 bekend gemaakt. Na de steeds verder stijgende premies van voorgaande jaren is er eindelijk goed nieuws te melden: de zorgpremie gaat bij de grootste zorgverzekeraars namelijk niet omhoog.

De meeste zorgverzekeraars hebben tot vlak voor middernacht gewacht om hun premie bekend te maken, maar er waren twee zorgverzekeraars die niet zo geheimzinnig deden. Van DSW (158,50 euro per maand) en Stad Holland (164,75 euro per maand) was al bekend dat ze hun premie gelijk zouden houden met vorig jaar.

Zorgpremies 2026 van grootste zorgverzekeraars

En ze zijn niet de enige zorgverzekeraars die hun premie gelijk houden. Drie van de vier grote verzekeraars hebben namelijk ook besloten om hun zorgpremie voor de basisverzekering niet te verhogen in 2026. Het gaat hierbij om CZ, Menzis, bij wie het gelijk blijft, en VGZ, bij wie de premie zelfs een beetje omlaag gaat. Het Zilveren Kruis heeft zijn basisverzekering wel 3 euro duurder gemaakt.

CZ (Zorg-op-maatpolis): 159,99 euro

Menzis (Basis): 156,25 euro

VGZ (Ruime Keuze): 154,25 euro

Zilveren Kruis/Achmea (Basis Zeker): 159,25 euro

Waarom weinig prijsstijgingen?

Dat de basisverzekering bij de drie van de vier grote verzekeraars niet duurder wordt, heeft te maken met een meevaller in het Zorgverzekeringsfonds. Bijna de helft van de zorg uit het basispakket wordt uit dat fonds gefinancierd en er zit meer geld in dan verwacht. Het fonds wordt namelijk gevuld met belastingen op lonen en die lonen zijn flink gestegen in het afgelopen jaar. Hierdoor vallen de aan zorg gerelateerde belastingen hoger uit en daardoor komt er dus meer geld in het fonds. Dat geld gebruiken de verzekeraars om de premiestijging te drukken. Toch waarschuwen experts dat de lagere premies slechts ‘uitstel van executie’ zijn.

Overzicht zorgpremies 2026

Nieuwsgierig naar alle andere zorgpremies voor basisverzekeringen in 2026? Hier een overzicht:

Aevitae (Eucare), Basisverzekering Natura Select (online): 155,40 euro

Anderzorg, Basis: 154,25 euro

a.s.r., Basisverzekering Natura: 154,50 euro

CZDirect, CZDirect: 148,95 euro

De christelijke zorgverzekeraar, Principe Polis: 155,25 euro

De Friesland, Alles Verzorgd Polis: 159,25 euro

Ik kies zelf van a.s.r, Goede Keuze met Pechvogelhulp: 154,50 euro

FBTO, Basis: 148,75 euro, Basis Plus: 159,25 euro, Basis Vrij: 167,95 euro

Interpolis, ZorgActief: 159,25 euro

Interpolis, ZorgCompact: 155,95 euro

IZA Zorgverzekeraar, IZA Eigen Keuze: 160,95 euro, IZA Basis Keuze: 148,90 euro, IZA Ruime Keuze: 153,65 euro

Just Just Basic: 151,45 euro

Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Natura: 142,45 euro

OHRA, Zorgverzekering Combinatie: 159,55 euro

ONVZ, Bewuste keuze: 156,10 euro, Vrije Keuze Basisverzekering: 166,10 euro

Salland zorgverzekeringen, Basispolis 157,50 euro

Univé, Univé Zorg Basis: 149,90 euro

VGZbewuzt, Basis: 147,40 euro

VvAA zorgverzekering, Zorgverzekering Basis: 166,10 euro

VinkVink, VinkVink: 142,40 euro

ZEKUR, Gewoon ZEKUR Polis: 155,00 euro

ZieZo van Zilveren Kruis, ZieZo Basis : 157,95 euro

Zorg en Zekerheid, Zorg Gemak Polis: 150,45 euro

Zorgverzekeraar UMC, UMC Ruime Keuze: 153,95

Van zorgverzekeraar wisselen?

Als je van zorgverzekeraar wil wisselen, heb je daar nog tot en met 31 december voor. Tot die dag is het mogelijk om je huidige verzekering op te zeggen. Vervolgens heb je tot 1 februari 2025 de tijd om een nieuwe zorgverzekering te vinden. Lees hier waar je op moet letten bij het afsluiten van je zorgverzekering voor volgend jaar.

