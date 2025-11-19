Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zorgmedewerkers komen nog steeds schrikbarend weinig aan zorgen toe: ‘Administratielast nog steeds te hoog’

Er wordt al jaren geprobeerd om de administratielast in de zorg te verlagen, maar zonder succes: nog steeds gaat een derde van de werktijd in zorg op aan administratie, zo blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Vakbond CNV noemt de cijfers ronduit ‘zorgelijk’.

De tijd die zorgmedewerkers besteden aan administratie blijkt in de afgelopen vijf jaar nauwelijks te zijn veranderd. Zorgmedewerkers besteden gemiddeld 31 procent van hun werktijd aan administratie, zoals registratie of verslaglegging.

Zeer hoge werkdruk onder zorgmedewerkers

In de zorgsector werken momenteel ongeveer 1,5 miljoen mensen. Van alle mensen werkt ongeveer 78 procent in de directe zorg of in de ondersteuning of begeleiding van patiënten. Maar liefst 44 procent van de werknemers met zo’n cliëntgebonden beroep geeft aan dat ze een hoge of zelfs zeer hoge werkdruk ervaren.

Van de werknemers die meer dan gemiddeld tijd besteden aan administratie trekt 50 procent aan de bel. Bij werknemers in niet-cliëntgebonden beroepen is het percentage dat hoge of zeer werkdruk ervaart 30 procent. Dat is 34 procent voor wie meer tijd besteedt aan administratie dan gemiddeld.

Vakbond CNV reageert teleurgesteld op de conclusie dat de administratieve druk in de zorg in de afgelopen vijf jaar nauwelijks is verminderd. „Het is ronduit zorgelijk dat zorgprofessionals nog steeds bijna een derde van hun tijd kwijt zijn aan administratie”, zegt sectorleider Joost Veldt. „Het leidt ook tot onnodig hoge werkdruk.”

Initatieven om druk te verlagen

Er zijn de afgelopen jaren meerdere initiatieven geweest om de administratie en regeldruk in de zorg te verlagen. In 2018 begon het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma ‘(Ont)Regel de Zorg’, een actieplan dat de regeldruk voor zorgmedewerkers drastisch moest verminderen. Het programma kreeg veel media-aandacht en een breed draagvlak onder het Nederlandse zorgpersoneel. Onderdeel van actieplan waren onder andere ‘schrapsessies’ voor onnodige regels en het invoeren van e-learnings om de druk te verlagen. Het programma loopt nog steeds, maar vooralsnog zijn de gehoopte doelen nog niet bereikt.

