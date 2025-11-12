Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van zonnig en zacht naar donker en regen: dit weer kun je de komende dagen verwachten

Vandaag kun je nog maar beter genieten van het zachte weer, want daar komt binnenkort verandering in. De komende dagen daalt de temperatuur aanzienlijk en maakt het zonnetje plaats voor flink wat bewolking en regen. En helaas wordt het er in het weekend niet beter op, zo voorspelt Weeronline.

Vandaag is bewolkt begonnen, met temperaturen tussen de 9 en 12 graden. Aan het einde van de ochtend breekt het zonnetje echter door en kan het in Limburg lokaal al 15 graden worden. Het blijft grotendeels droog, waarbij het zonnetje zich af en toe afwisselt met sluierbewolking. Het wordt 13 graden op de Wadden en 14 tot 15 graden op veel andere plaatsen. Mensen die in het zuidoosten wonen, hebben geluk: daar kan het ruim 16 graden worden.

Helemaal in het noordwesten valt tijdelijk wat regen, maar elders blijft het droog en zacht weer voor deze tijd van het jaar. En daar kun je maar beter van genieten, want vanaf morgen wordt het weer een stuk minder lekker.

Veel bewolking

Morgen begint opnieuw met het zonnetje en sluierwolken. Met name in het westen en noordwesten is het bewolkt en is er weinig ruimte voor de zon. In de middag breidt de bewolking zich uit naar het oosten van het land, waardoor het zonnetje op steeds meer plaatsen zal verdwijnen. Het wordt zo’n 14 tot 15 graden en in Limburg 17 tot 18 graden. Aan de westkust is de kans groot dat er later op de dag ook nog wat lichte regen valt.

Vrijdag kan het geen kwaad om een paraplu mee te nemen: het wordt een bewolkte en natte dag met flink wat regen. Het wordt ook een stuk kouder: in het noorden van het land wordt het ongeveer 8 graden en in het midden van het land 11 graden. In het zuiden is het een graadje warmer en valt ook aanzienlijk minder regen dan in het noorden. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog met kans op een beetje zon en in Zuid-Limburg kan het nog 15 tot 16 graden worden bij een matige zuidoostenwind.

Wat kunnen we dit weekend verwachten?

In het weekend zet het regenachtige en koude weer zich nog even voort. Het wordt zaterdag 8 graden in het noorden tot 12 graden in Limburg. Zondag liggen de temperaturen tussen de 7 en 10 graden. Het zonnetje laat zich helaas weinig zien: we hebben vooral te maken met veel bewolking en perioden met flink wat regen. Mocht je zin hebben in een wandeling kun je dit het beste zondag doen. Er zijn dan ook droge perioden, waarbij het zonnetje af en toe tevoorschijn piept.

