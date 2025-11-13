Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Yerseke blaast intocht Sint met zwarte pieten af: ‘Risico’s voor kinderen niet te overzien’

Het sinterklaascomité van Yerseke ziet af van de intocht van Sinterklaas omdat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) er zaterdag wilde komen demonstreren. De organisatie van de Zeeuwse plaats zegt dat de intocht dit jaar niet op een veilige manier kan plaatsvinden.

In de meeste Nederlandse gemeenten zijn de pieten niet zwart meer, maar in Yerseke is dat als een van de laatste intochtplaatsen nog wel het geval. Het comité meldt in een verklaring dat nu, vanwege de „landelijke dreiging van meerdere actiegroepen en de mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt”, is besloten de intocht af te blazen. „De risico’s voor kinderen, bezoekers en vrijwilligers zijn te groot en niet te overzien.”

Vorig jaar kwam Kick Out Zwarte Piet (KOZP) met twintig actievoerders ook naar Yerseke, een plaats die in vrolijker tijden bekend staat als oesterstad. De betogers werden door tegenstanders toen bekogeld met eieren, vuurwerk en stenen. De politie greep in, in de video hierboven zie je er beelden van.

Comité Yerseke roept op ‘het rustig te houden’

Het comité meldt dat er gisteren met de gemeente, de politie en KOZP is gesproken, „waardoor ons besluit volledig werd bevestigd”. Het roept mensen op begrip te hebben voor het besluit en „het rustig te houden”. „Wij willen voorkomen dat Yerseke het toneel wordt van een politieke of maatschappelijke confrontatie, waarbij niemand gebaat is.”

Gemeente Reimerswaal, waar Yerseke onder valt, hield vanwege de komst van KOZP rekening met een tegenprotest. Het zou de allerlaatste demonstratie zijn van KOZP. Op 5 december stopt de actiegroep ermee, omdat ze vindt dat haar missie is volbracht.

Reacties op besluit over intocht op social media

Als het om de pietendiscussie gaat, regent het regelmatig reacties op social media. De laatste jaren gebeurt dat vooral uit het kamp van mensen die willen dat piet weer zwart geschminkt wordt, een flinke minderheid inmiddels. Op X wordt er ook weer gereageerd op het besluit van Yerseke om de intocht van Sinterklaas af te blazen. „Dus omdat Kick Out Zwarte Piet dreigt de intocht van Sinterklaas in Yerseke te verstoren, adviseert een ‘deskundige’ om of zwarte pieten te weren of de hele intocht te verbieden. Het moet niet gekker worden!”, vindt bijvoorbeeld iemand.

Oud-politicus Henk Krol: „Nederland. Ooit internationaal befaamd vanwege onze vermeende verdraagzaamheid. Een kinderfeest: Sinterklaasintocht Yerseke afgelast vanwege zorgen over protesten en veiligheid.” Anderen melden „Nederlanders waren ooit een trots volk. Maar nu slaat de lafheid toe en laten we onze kinderen in de steek. Dan ben je echt laf geworden” en „zou KOZP nu trots zijn?”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties