Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Witte wereld was even leuk, maar nu krijgen we kou en natte sneeuw

Heb je genoten van de sneeuw als je in Limburg of Zeeland woont? Dat is nu voorbij. We gaan een weekend tegemoet met twee weertypes en daarbij hoort in elk geval flinke kou en natte sneeuw.

In genoemde provincies was woensdagavond en gistermorgen sneeuw te zien en dat bleef op heel wat plaatsen liggen. Het ging om de eerste sneeuw in Nederland van dit najaar. Weerdienst Weeronline voorspelde eerder deze week dat er flinke kou aan kwam en dat gaan we de komende dagen merken.

Dit weekend kent twee verschillende weertypes. Morgen is het koud met 2 tot 6 graden, maar is het overwegend droog en schijnt van tijd tot tijd ook de zon. Zondag is het 2 tot 4 graden, maar een stevige wind maakt het veel kouder en er zijn perioden met natte sneeuw. Op sommige plaatsen kan heel misschien wat sneeuw blijven liggen. Later op de dag gaat de natte sneeuw vanuit het zuidwesten geleidelijk over in regen.

Zaterdag: koud, maar wel vrij veel zon

Morgenochtend komt in het noorden aanvankelijk nog een buitje voor, maar gedurende de ochtend trekt deze weg en verloopt de dag op de meeste plaatsen droog. Daarbij schijnt ook geregeld de zon. Er schuiven wat hoge wolkenvelden voorbij, maar de zon kan daar vaak makkelijk doorheen schijnen. In het noorden en later ook in het westen is de bewolking wat dikker.

De zuidenwind is op de meeste plaatsen matig van kracht, maar in de kustgebieden kan het wat harder waaien. Met 2 tot 6 graden is het koud voor de tijd van het jaar. In combinatie met wat zon is het toch prima weer om buiten te zijn.

Zondag: waterkoud met in het binnenland soms (natte) sneeuw

Zondag wordt volgens Weeronline daarentegen een waterkoude dag. In het binnenland begint de dag met vorst en schijnt nog even de zon, terwijl in het westen wat regen valt. Al gauw neemt in heel het land de bewolking toe en volgt vanuit het westen een gebied met neerslag. Op de meeste plaatsen valt regen, maar in het oosten kan hier en daar even (natte) sneeuw vallen. In het oosten, noordoosten en hoger gelegen delen van het land blijft de sneeuw mogelijk even liggen, maar de kans op echt witte landschappen is klein.

De temperaturen lopen amper op en in de middag is het zo’n 2 graden in het oosten en 4 graden in het westen. In combinatie met de neerslag en een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind, voelt het nog enkele graden kouder aan. Pas in de avond wordt vanuit het westen minder koude lucht aangevoerd en lopen de temperaturen iets op. De neerslag gaat dan overal over in regen.

Na het weekend is het een aantal dagen iets minder koud met 5 tot 7 graden. De kans op nachtvorst neemt dan tijdelijk ook iets af.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties