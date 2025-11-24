Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Winter (toch nog niet) in aantocht? Dit zeggen de weermodellen

Houd je van de winter en was je net blij dat er al wat sneeuw was gevallen? Dan hebben we slecht nieuws: het dunne laagje sneeuw dat dit weekend viel, is deze ochtend vrijwel overal alweer verdwenen.

Daarmee maakt het winterse plaatje snel plaats voor zachter en vooral natter weer.

Winterweer maakt plaats voor herfstachtig weer

Vandaag en morgen ligt de temperatuur op veel plekken tussen de 5 en 8 graden. Regenbuien trekken geregeld over het land en vooral vandaag wordt volgens het weerbureau een overwegend grijze dag. Woensdag laat de zon zich vaker zien. Na een frisse start loopt het kwik dan op naar zo’n 6 à 7 graden.

Vanaf donderdag wordt het opnieuw wisselvallig. Iedere dag trekken nieuwe regengebieden over Nederland, maar het wordt wel iets warmer. Vrijdag en zaterdag kan de temperatuur stijgen tot rond de 10 graden. Daarmee komt er volgens Weeronline een einde aan de korte koudere periode.

Dit heeft de winter voor ons in petto

Maar met december in zicht stijgt de vraag: wat voor winter krijgen we? Wordt het een seizoen met schaatsmomenten en sneeuw, of blijft het vooral zacht en nat? Volgens Weeronline verlopen de meeste winters door klimaatverandering tegenwoordig zacht, maar écht winterweer is zeker niet uitgesloten. Statistisch gezien gaat het om een kans van zo’n 25 procent.

Seizoensmodellen verwachten dat de zuidwestenwind, normaal dominant in de winter, minder sterk aanwezig zal zijn, vooral in de tweede helft van december en in januari. Daardoor stijgt de kans op koude perioden, met mogelijk zelfs een grotere kans op een witte kerst: van de gebruikelijke 7 procent naar ongeveer 15 procent.

Weinig aanwijzingen

Volgens meteoroloog Jaco van Wezel zijn er al met al „weinig aanwijzingen” voor een langdurig koude winter. Maar de kans op kortere winterse perioden is dit jaar wél groter. „Vooral halverwege december en in januari kunnen sneeuw en vorst tijdelijk de kop opsteken.” In februari lijkt de zuidwestenwind terug te keren, wat de kans op nat en onstuimig weer vergroot.

