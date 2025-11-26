Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Winkels vaak niet eerlijk over garantie, maar hoe zit het ook alweer?

Als het gaat om de garantie van producten, blijken veel grote winkelketens en webshops niet eerlijk te zijn. Klanten wordt vaak onterecht garantie geweigerd als iets kapot is, zo meldt de Consumentenbond. Maar wat zijn nu ook alweer de regels op dit gebied? Metro zet het nog eens duidelijk voor je op een rijtje.

Meerdere undercovershoppers werden onlangs op pad gestuurd door de Consumentenbond. Zij gingen onder andere langs bij bol, Coolblue, MediaMarkt, Expert, Electro World en EP met vragen over een kapotte wasmachine. In maar liefst driekwart van de gevallen kregen de shoppers onjuiste informatie van de winkels over de garantie. In Nederland bestaat geen vaste termijn voor wettelijke garantie en daar gaat het volgens de Consumentenbond ook vaak mis.

Valse bewering over garantie

Veel winkels beweren dat de garantie na twee jaar stopt, terwijl dat niet klopt. De garantie van een product duurt namelijk net zolang als je redelijkerwijs van een product mag verwachten, dus de verwachte levensduur. Als jij dus een wasmachine van 1000 euro koopt die na 2,5 jaar al kapot is, dan is de garantietermijn nog niet verstreken. Je mag nu eenmaal van een wasmachine verwachten dat deze langer meegaat dan 2,5 jaar.

Onterechte doorverwijzing naar fabrikant

Daarnaast bleken de onderzochte winkels hun klanten bij problemen ook vaak door te verwijzen naar de fabrikant van het product. Ook dat mag niet: bij een defect product is de verkoper namelijk wettelijk het aanspreekpunt en dus niet de fabrikant. Als de mysteryshoppers met hun garantievraag naar de fabrikanten gingen, werden ze nog slechter geholpen. De fabrikanten gaven bijna altijd onjuiste of onvolledige informatie.

De Consumentenbond eist nu concrete maatregelen van de onderzochte winkelketens en fabrikanten. Ze moeten de informatie op hun website verbeteren, medewerkers bijscholen en zelf mystery-onderzoek doen.

Factoren die meewegen bij garantie

Als klant mag je verwachten dat een product doet waarvoor het bedoeld is. Een koelkast moet dus koelen en een wasmachine moet kunnen wassen. Je mag daarnaast ook verwachten dat je een product een tijdje zonder problemen kunt gebruiken. Wat een ‘tijdje’ inhoudt, hangt dus af van de verwachte levensduur, maar ook nog van deze factoren:

De prijs van een product

Het merk van het product

Waar je het product hebt gekocht

Wat de verkoper over het product heeft beloofd

Wat er in de reclame over het product is gezegd

Waar heb je recht op?

Als een product eerder kapot gaat dan je mag verwachten en het is buiten jouw schuld om, dan heb je recht op een gratis reparatie of een vervangend product. Dat is je wettelijke garantie en daar mag je dus altijd aanspraak op maken. Voor de reparatie of het vervangende product mag een verkoper geen kosten rekenen zoals onderzoekskosten, reparatiekosten, voorrijkosten of verzendkosten.

Omdat je met een verkoper een koopovereenkomst hebt gesloten en niet met de fabrikant, is de verkoper verantwoordelijk als iets kapot gaat. Stuurt de verkoper je toch door naar de fabrikant? Dan is het belangrijk dat je checkt of je daar beter af bent. Ben je juist slechter af? Dan is de verkoper verplicht om het probleem voor je op te lossen. De verkoper mag wel de garantieafhandeling via de fabrikant laten lopen, maar blijft zelf altijd verantwoordelijk en het aanspreekpunt.

Wist je dat supermarkten vaak fouten maken op de bon? Deze supermarkten geven je in zo’n geval het product gratis of een cadeaubon.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties