Wie is Achterhoeker Thom van Campen, de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer?

79 stemmen waren gisteren genoeg om VVD’er Thom van Campen te benoemen tot de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Hij lost Martin Bosma (PVV) af in die functie. Van Campen was tot nu toe niet een van de bekendste gezichten in politiek Den Haag. Dus wie is deze jongste Kamervoorzitter in de geschiedenis eigenlijk?

Jong dus, want Thom van Campen stamt uit 1990 en is 35 jaar. Hij werd geboren in Doetinchem, is dus een echte Achterhoeker, en woont met zijn partner in Zwolle. De nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer stond voor de VVD op plek 11 tijdens de onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezingen. Hij kreeg 4181 stemmen en verdiende daarmee een van de 150 stoelen.

Het aantal keren dat Thom van Campen tot nu toe op Metronieuws verscheen? Eén keer, deze week nog. Dat was in een bericht dat niet over hem ging, maar over VVD-prominent Ankie Broekers-Knol die op tv uithaalde naar ‘kabinetsverkenner’ Wouter Koolmees.

Van Campen gaat voor een beschaafd en positief debat

Thom van Campen bleef tijdens de finalestemming de voormalig man met de hamer Martin Bosma (69) tien stemmen voor. Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) was al afgevallen. Hij wilde eerder ook al voorzitter van de Tweede Kamer worden, maar beet opnieuw in het stof.

De nieuwe man met de hamer noemt de job waarvoor hij is gekozen „een ongelooflijk mooie eer”. De VVD’er benadrukte in een reactie dat hij wil zorgen voor een beschaafd en positief debat. „Het was een spannende strijd. Ik zal maar niet vertellen wat er in die eerste ronde allemaal door mijn hoofd ging.” Tegen de Kamer zei hij: „Ik wil alle leden in het bijzonder hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Het is een verantwoordelijkheid die ik zwaar op mijn schouders voel rusten. Ik wil Martin in het bijzonder bedanken voor de eervolle strijd die we met elkaar hebben gevoerd.”

🔨 Reactie Martin Bosma Martin Bosma feliciteerde Thom van Campen met zijn verkiezing tot voorzitter. Hij blijft namens de PVV in de Tweede Kamer zitten, maar is wel teleurgesteld. „Ik was graag doorgegaan”, zei hij in een reactie. „Ik had al wel verwacht dat ik het zou verliezen als Van Campen zou doorgaan.” Wat hij straks al Kamerlid gaat doen? „Weer naar commissiedebatten. Beetje afgeven op de NPO.”

Thom van Campen wil een vrijer en veiliger Nederland

Thom van Campen zit sinds 31 maart 2021 in de Tweede Kamer. Hij voerde namens de VVD het woord over landbouw, natuur, stikstof, voedselkwaliteit en Europa. Ook hield hij zich als fractiesecretaris bezig met de organisatie van zijn fractie. Zijn quote die is uitgelicht op de website van de Tweede Kamer: „Ik wil knokken voor een vrijer en veiliger Nederland.”

Het Jeugdjournaal ging gisteren ook op Thom van Campen in en leerde kinderen wat een Kamervoorzitter eigenlijk is:

De liberale politicus studeerde journalistiek (Windesheim in Zwolle) en internationale betrekkingen (VU Amsterdam). Hij is al lange tijd politiek actief. Hij werd op 21-jarige leeftijd gemeenteraadslid in Zwolle, om daar na vijf jaar fractievoorzitter te worden van de VVD. Het raadswerk combineerde hij ruim een jaar met de baan van persoonlijk medewerker van een Kamerlid van zijn partij. Later werd hij politiek adviseur van Tamara van Ark, die eerst staatssecretaris (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) was en daarna minister (Medische Zorg) in kabinet-Rutte III.

Opgezegde stage van Thom van Campen

Thom van Campen is een zoon van een onderwijsbestuurder en zijn moeder is onderneemster. Hij is de middelste van drie kinderen en heeft een oudere en jongere zus. De middelbare school bracht Van Campen door op het Ulenhofcollege in Doetinchem (havo). Aan de VU in Amsterdam was hij enige tijd hoofdredacteur van Essay, het tijdschrift van zijn faculteit. In 2014 liep hij stage bij VVD’er Malik Azmani, de ‘Friese Marokkaan’ die Metro eerder interviewde in het Europees Parlement. Thom van Campen zegde een andere stage, bij de NOS in Brussel, al na een maand op. Dat omdat hij in de gemeenteraad van Zwolle werd verkozen.

Op de website van de Tweede Kamer vertelt de nieuwe voorzitter wat hij aan Nederland zou willen veranderen: het is internationaal best onrustig. „Ik vind dat we ervoor moeten zorgen dat Nederland veilig blijft. We moeten hier voldoende banen houden waarmee mensen hun boterham kunnen verdienen. En in de Tweede Kamer moeten we vooral samenwerken.”

Mark Rutte en Hongarije

Als inspiratiebron noemt Van Campen één naam: oud-premier Mark Rutte. „Ik vind de manier waarop hij altijd optimistisch blijft, maar wel duidelijk is en samenwerkt, echt een voorbeeld.”

Thom van Campen kwam in maart van dit jaar in het nieuws omdat hij vindt dat het Hongarije van Viktor Orbán stemrecht in de Europese Unie moet worden ontnomen. In radioprogramma Sven op 1 zei hij: „Als er voldoende draagvlak is, vind ik dat we dat moeten doen zolang Hongarije de persvrijheid niet waarborgt en lhbti-minderheden treitert.”

Van Campen zei dat nadat hij als delegatieleider een parlementair bezoek aan Hongarije had gebracht. Hij gaf daarna aan niet optimistischer te zijn geworden over de toekomst van dat land binnen de Europese Unie. De VVD’er vroeg zich af „wat het buitenbeentje nog in Europa te zoeken heeft.”

