Waterkoude Sinterklaas intocht op Texel: gevoelstemperatuur zakt naar 3 graden

Wie vandaag de intocht van Sinterklaas op Texel bij gaat wonen, doet er goed aan zich warm aan te kleden. Het wordt namelijk volgens Weeronline namelijk „waterkoud” tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas. Ook staat er een vlagerige windkracht 6 vanuit het oosten, meldt Buienradar. De weersite spreekt van een kille sinterklaasintocht.

„De gevoelstemperatuur ligt rond een graad of 3, dus lekkere warme kleding is hier geen overbodige luxe.”

Waterkoud in het noorden

Volgens Buienradar wordt het vandaag over het algemeen bewolkt met af en toe regen en zijn de verschillen in het land groot.

Op sommige plekken is het net als op Texel waterkoud. Meer in het zuiden staat er minder wind en is het minder koud. „In Zeeland en Limburg wordt lokaal zelfs 15 graden berekend.”

Gemeente houdt rekening met drukte door inkomst Sinterklaas

De gemeente Texel houdt – afhankelijk van het weer – rekening met zo’n 16.000 bezoekers. „We verwachten dat het druk wordt en daar zijn we op voorbereid”, zegt een woordvoerster. De gemeente waarschuwt mensen die naar het eiland willen gaan voor drukte en wachttijden. Ook wordt aangeraden de websites van de gemeente Texel en TESO in de gaten te houden. In een filmpje op sociale media adviseert burgemeester Mark Pol mensen zich warm aan te kleden als ze naar de intocht komen.

VVV Texel ziet dat de meeste accommodaties op het eiland dit weekend zijn volgeboekt. Volgens directeur Rosalie Lap ligt de bezettingsgraad rond de 85 procent. Dat is hoog voor deze tijd van het jaar. „Normaal zitten we na de herfstvakantie al vol in het laagseizoen.”

Verhuurders spelen in op inkomst

Veel verhuurders spelen in op de landelijke aankomst van Sinterklaas op het Waddeneiland, weet Lap. Zo kunnen kinderen volgens haar hun schoen zetten bij accommodaties, zijn er op het eiland het hele weekend activiteiten en bieden grotere vakantieparken een arrangement inclusief bezoek van sint en zijn pieten. De op Texel geboren en getogen schrijfster en illustrator Monica Maas, bekend van de Bobbi-kinderboekjes, maakte in samenwerking met de VVV een Bobbi-aftelkalender.

De laatste keer dat de landelijke aankomst van Sinterklaas op een Waddeneiland plaatsvond, was ruim veertig jaar geleden op Terschelling.

