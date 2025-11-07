Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarschuwing over neppe volkstellers veroorzaakt onrust: ‘Gaat om hoax’

Op social media gaat er een momenteel een opmerkelijke waarschuwing rond. Wijkagenten vragen mensen om alert te zijn op nepvolkstellers die aan de deur komen. De volkstellers zouden zich voordoen als medewerkers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en Volkstelling en mensen vragen om hun identiteitsbewijs te controleren en vingerafdrukken af te nemen. Maar wat blijkt? Het gaat om een hoax.

Het balletje begon onlangs te rollen toen de waarschuwing in meerdere preventie-apps werd gedeeld onder wijkbewoners in Tilburg, Eindhoven, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Rosmalen. Nadat ook verschillende wijkagenten de waarschuwing deelden, werd de waarschuwing ook door verschillende nieuwssites opgepakt en op social media gedeeld.

Volkstellers aan de deur

In de berichten staat dat er nepvolkstellers actief zijn die bij verschillende mensen aan de deur zijn geweest met de boodschap dat ze identiteitsbewijzen komen controleren. Hierbij zouden ze een laptop gebruiken, een biometrisch apparaat en een lijst met namen. Ook zouden ze soms vragen om een foto of een vingerafdruk. Ze doen dit allemaal met de boodschap dat ze mensen aan het tellen zijn, maar volgens wijkagenten klopt daar helemaal niks van.

‘Trap niet in deze oplichting’

„Trap niet in deze oplichting”, zo waarschuwden agenten op social media. „Het enige officiële instituut voor statistiek in Nederland is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en dat vraagt nooit om een ID of vingerafdruk. Het advies is om direct 112 te bellen als de oplichters voor je deur staan.” Omroep Brabant besloot zelf ook inlichtingen bij de politie in te winnen over de nepvolkstellers en kreeg een verrassende reactie terug: zij bleken helemaal geen meldingen te hebben ontvangen van de nepvolktellers.

Hoax van 10 jaar oud

Hoe het kan dat meerdere wijkagenten de waarschuwing via social media hebben gedeeld, verklaart een politiewoordvoerder desgevraagd als volgt: „Dat is gedaan met de allerbeste bedoelingen. Het is altijd goed om alert te zijn.” Volgens de factcheckers van de Universiteit van Leiden is de waarschuwing een hoax: het verhaal zou al bijna tien jaar oud zijn en al jaren circuleren in grote delen van de wereld. Mensen hoeven dus niet daadwerkelijk bang te zijn dat er neppe volkstellers aan de deur komen.

