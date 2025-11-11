Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom zijn er steeds minder linkse kiezers? ‘Deze groep stemt nu PVV’

Het midden en de rechterflank van de politiek wordt steeds groter, terwijl links in zetels daalt. Hoe komt dat en waar gaan die kiezers dan wél heen? Nieuws van de Dag besprak het gisteren in de uitzending.

De afgelopen verkiezingen was het al te merken: middenpartij D66 groeide en behaalde de meeste stemmen, rechtse partij PVV zat partijleider Rob Jetten op de hielen. En GroenLinks-PvdA? Die haalde niet het gedroomde aantal zetels, waardoor oud-leider Frans Timmermans (nu Jesse Klaver) zich zelfs genoodzaakt zag om op te stappen. Dit is hoe het er nu voor staat met de formatie.

In de afgelopen verkiezingen kregen linkse partijen als SP en GL-PvdA nog geen 15 procent van de stemmen. In 1998 koos nog 40 procent van Nederland voor sociaaldemocratische partijen. Electoraal geograaf Josse de Voogd is bij Nieuws van de Dag aangeschoven en geeft wat duiding over de verschuiving naar rechts. „De voormalige linkse kiezers zijn alle kanten op gegaan. Heel genuanceerd, maar je ziet toch dat de arbeidersklasse veel meer divers is geworden. Een deel heeft het nu beter, heeft een koophuis, maar is ook niet helemaal rijk. Zij zijn gevoelig voor een thema als de hypotheekrenteaftrek (die veel huiseigenaren niet nodig hebben, red.).”

Hij vervolgt: „Een ander deel van de arbeidersklasse is juist veel kwetsbaarder geworden. Dat zijn mensen die wat minder verdienen en meer in onzekerheid leven. Zij hebben het idee dat een deel van de verzorgingsstaat niet op hen van toepassing is.” Die groep voelt zich nergens politiek thuis, denkt De Voogd. „Bij het verlies van stemmen voor links gaat het vaak om kinderen van PvdA’ers of GroenLinks-stemmers, die nu op de PVV stemmen. Tijdens corona mochten ouderen per brief stemmen en toen was goed te zien dat vooral 70-plussers nog wat linkser stemmen en juist jongeren meer richting FvD en PVV trekken.”

Meer over kiezers voor rechts en links zie je in de video hierboven.

