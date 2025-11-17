Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VVD-prominent haalt uit naar Wouter Koolmees: ‘Heel slecht advies’

VVD-prominent Ankie Broekers-Knol heeft bij Goedemorgen Nederland uitgehaald naar verkenner Wouter Koolmees. De 78-jarige oud-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is verbolgen over het feit dat VVD de komende week nog niet aan tafel zit bij D66 en CDA.

Verkenner Wouter Koolmees adviseerde dat D66 en CDA eerst samen onderhandelen over een „positieve agenda”. Daarna kunnen andere partijen een inschatting maken of zij voldoende aanknopingspunten zien om met deze twee partijen verder te praten over een mogelijke coalitie.

VVD had zich graag bij D66 en CDA aangesloten, maar Koolmees vond dat geen goed idee. „Daarmee sluit je direct een optie uit”, zei hij, doelend op de blokkade van VVD op GL-PvdA. Daarmee wordt het volgens Koolmees moeilijker om een kabinet met breed draagvlak te vormen.

D66 en CDA gaan de komende drie weken aan de onderhandelingstafel zitten. Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) schoven vandaag samen met hun secondanten aan bij informateur Sybrand Buma om te praten over asiel en migratie.

Broekers-Knol kraakt advies Wouter Koolmees

De D66-informateur, Hans Wijers, stapte eerder vrijdag op nadat hij had gehoord dat NRC wilde publiceren over een privébericht waarin hij VVD-leider Dilan Yeşilgöz een ‘feeks’ heeft genoemd. „Het is heerlijk om te bashen, natuurlijk. Het rare is dat men er kennelijk altijd behoefte aan heeft om vrouwen een dreun te geven. Andersom met die mannen valt dat altijd wel mee”, zegt Broekers-Knol in het WNL-programma.

Dat de VVD niet aan tafel zit, vindt Broekers-Knol „niet goed”. „Ik vind het echt een heel slecht advies van Koolmees dat D66 en het CDA nu drie weken de tijd hebben om iets te schrijven. Ik denk dat de VVD daarbij had gemoeten. Met z’n drieën hadden ze een stabiel plan kunnen maken. Je moet ook kijken naar de trend van de kiezer. Toch iets meer rechterkant dan linkerkant. D66 wil heel graag met GroenLinks-PvdA. Dan wordt er dadelijk een plan neergelegd en dan zegt de VVD: daar kunnen we niet in mee. Dan heeft de VVD het gedaan en dat vind ik onterecht.”

‘D66 net zo goed extreem’

Broekers-Knol: „Er wordt alsmaar gezegd: de VVD werpt blokkades op. Je kunt ook zeggen: de D66 wil ook per se een blokkade. Ze willen absoluut met GroenLinks-PvdA verder. Dat is net zo goed extreem.” Ze denkt dat er pas een nieuw kabinet kan komen, „als ze allemaal het landsbelang iets meer voor ogen gaan krijgen”.

Ook deed ze een duit in het zakje over de nieuwe Kamervoorzitter. Huidig Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV), Thom van Campen (VVD) en Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) strijden ditmaal om de hamer. „Ik ben heel erg chauvinistisch, Thom van Campen van de VVD zou fantastisch zijn. Tegelijkertijd moet ik zeggen: Martin Bosma is gewoon een uitstekende voorzitter. Ik heb hem zelf ook meegemaakt. Toen ik staatssecretaris was, bekleedde hij de voorzitterszetel al eens en dat deed hij uitstekend. Hij is de baas, maar op een sympathieke manier. Hij zorgt het goed ordelijk verloopt, geeft iedereen de ruimte, maar kapt af als het te veel wordt. En hij heeft humor.”

