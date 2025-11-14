Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vuurwerkshow bij Erasmusbrug in Rotterdam gaat op het nippertje tóch door

Vuurwerkliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen: het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam gaat bij de komende jaarwisseling toch door. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond onverwacht in met een motie om eenmalig alsnog geld vrij te maken voor het evenement.

De grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam is elke jaarwisseling weer een groot spektakel dat veel bezoekers trekt. Vorige week vrijdag werd echter bekendgemaakt dat de show niet door kon gaan. De gemeentelijke bijdrage was stopgezet en een inzamelingsactie die deels door de Rotterdamse VVD was opgezet, leverde niet genoeg geld op om het evenement te kunnen betalen.

Onder vuurwerkliefhebbers zorgde de aankondiging voor grote teleurstelling en een hoop kritiek. In Rotterdam geldt sinds 2020 al een lokaal afsteekverbod en vanaf 2026 gaat er een landelijk vuurwerkverbod in voor particulieren. Aankomende jaarwisseling zou voor veel mensen dus het laatste moment zijn om nog vuurwerk te kunnen afsteken. Woensdag bleek overigens dat veel Nederlanders naar België gaan voor vuurwerk, maar dat de Belgen daar niet blij mee zijn.

‘Het is onvoorstelbaar’

Klaas Rohde van Nationaal Vuurwerk noemde het besluit eerder onbegrijpelijk. „Ik blijf het bizar vinden dat de gemeente ervoor kiest om geen vuurwerk te doen, het is onvoorstelbaar”, zo verklaarde hij tegenover de regionale omroep Rijnmond. Rohde was bang dat het zonder de vuurwerkshow onrustig zou worden in Rotterdam. „Ik vind echt dat ze een onverantwoord risico nemen. Veel gemeenten zijn juist bezig met het opzetten van vuurwerkshows om risico’s te vermijden.”

Ook de VVD wilde het er niet bij laten zitten. Bij de behandeling van de begroting voor 2026 maakte VVD-raadslid Dieke van Groningen gistermiddag bekend dat de eerdere inzamelingsactie alsnog 100.000 euro heeft opgeleverd. Hierna diende ze ook meteen een motie in waarin ze het college van Burgemeester en Wethouders opdroeg om het vuurwerk alsnog mogelijk te maken en ‘uit een aantal potjes deze gelden te onttrekken’. Deze motie werd breed ondersteund: alle partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hadden het ondertekend, behalve de Partij voor de Dieren. Deze partij is principieel tegen vuurwerk.

Vuurwerkshow Erasmusbrug gaat door

Wethouder van Chantal Zeegers (D66) liet hierna weten de motie aan te nemen. „We hebben in het college gemerkt dat vanuit de samenleving en de raad ons is aangespoord om tot een oplossing te komen. Wij zijn daar niet ongevoelig voor. Het is belangrijk voor de stad en ook de verbinding in de raad: u vraagt ons om er toch naar te kijken. Daarom hebben we met het college besloten om de motie te omarmen.”

De gemeente heeft dus alsnog besloten om mee te betalen en dat besluit komt net op tijd. De Spaanse fabrikant van het vuurwerk wilde eigenlijk al vorige week beginnen met de productie, maar verschoof de deadline op verzoek van de organisatie met een week.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties