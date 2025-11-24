Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen werken vanaf vandaag gratis tot het einde van het jaar: zo zit dat

Ben je een vrouw? Dan werk je vanaf vandaag ‘gratis’, tot het einde van het jaar. Al het werk dat vrouwen vanaf nu tot 31 december doen, levert hen gemiddeld niets extra’s op vergeleken met mannen.

Natuurlijk krijg je nog gewoon salaris op je rekening, maar dat ‘gratis werken’ geeft een duidelijk beeld van de loonkloof: vrouwen verdienen gemiddeld 10,5 procent minder dan mannen voor hetzelfde werk.

Al sinds 1975 wettelijk verplicht

In Nederland is het al sinds 1975 verplicht dat mannen en vrouwen gelijk betaald worden voor hetzelfde werk. Toch blijkt dat ongelijke beloning nog steeds voorkomt.

Equal Pay Day, dat dit jaar op maandag 24 november valt, is bedoeld om aandacht te vragen voor deze ongelijkheid. Het laat zien dat, ondanks wetgeving, vrouwen nog steeds structureel minder verdienen.

Het Europese gemiddelde Europees gezien ligt het gemiddelde uurloon van mannen en vrouwen zo’n 12 procent uit elkaar, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie uit 2023. Nederland scoorde dat jaar iets slechter dan het Europese gemiddelde. In sommige landen is het verschil veel kleiner. In België bijvoorbeeld verdienen vrouwen bijna net zoveel als mannen, met een loonkloof van slechts 0,7 procent.

Hoe de FNV zich inzet

De grootste vakbond van Nederland, de FNV, probeert het probleem op meerdere manieren aan te pakken. Ze maken afspraken in cao’s, lobbyen voor betere wetgeving en helpen vrouwen die te maken krijgen met ongelijke beloning.

Ook openheid over salarissen kan bijdragen aan gelijkheid: door transparantie weten werknemers waar ze staan en kunnen werkgevers worden aangesproken op ongelijke betaling.

Wet Loontransparantie

FNV vraagt verder aandacht voor de Wet Loontransparantie, die nu pas per januari 2027 in gaat, in plaats van komende januari. Deze wet verplicht bedrijven te kijken naar de loonkloof binnen de organisatie en hierover een rapport op te stellen. Ook maakt deze wet het mogelijk voor werknemers om de hoogte van het salaris op te vragen van collega’s die vergelijkbaar werk te doen.

Maar deze wet gaat het komende jaar nog niet in, en hierdoor lopen alle vrouwen samen volgens FNV zo’n 1,9 tot 3,8 miljard euro aan loon mis. En hiervoor wil de vakbond graag aandacht vragen. Want: „Vrouwen vermoeden vaak wel dat ze minder loon krijgen, maar kunnen dit zonder transparantie moeilijk aantonen.”

Bewustwording en praktische tools

Equal Pay Day draait dus niet alleen om symboliek, maar ook om actie. De FNV heeft een handige tool ontwikkeld waarmee vrouwen zelf kunnen berekenen hoeveel geld ze gemiddeld mislopen in vergelijking met mannen. Hiermee krijg je een concreet beeld van de loonkloof, per salarisniveau. Het laat zien hoeveel extra je zou kunnen verdienen als je gelijk betaald zou worden aan je mannelijke collega’s.

Waarom het belangrijk blijft

Het verschil in salaris heeft grote gevolgen. Niet alleen op korte termijn, zoals minder geld om te besteden, maar ook op de lange termijn. Lagere inkomsten betekenen bijvoorbeeld minder pensioenopbouw en financieel minder zekerheid. Equal Pay Day is daarom een belangrijke herinnering dat er nog veel werk aan de winkel is om echte gelijke beloning in Nederland te realiseren.

Door bewustwording te creëren en praktische middelen te bieden, hoopt de FNV dat meer vrouwen inzicht krijgen in hun situatie en dat werkgevers worden gestimuleerd om salarissen eerlijker te maken. De loonkloof is daarmee niet alleen een statistisch probleem, maar een kwestie die invloed heeft op het dagelijks leven van miljoenen vrouwen in Nederland.

