Verkeersboete van 150 euro wordt zomaar 450 euro: mag de overheid wat anderen niet mogen?

Strenge regels voor incassobureaus, maar die niet voor de overheid zelf gelden. Sinds 1 april 2024 moeten commerciële partijen zich houden aan de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Wat betekent dat eigenlijk als jij je verkeersboete te laat betaald en daarom een extra boete (of meer als je je overtreding ‘in de la laat liggen’) krijgt?

Genoemde Wki-wet verplicht incassobureaus transparanter, zorgvuldiger en redelijker te werken. Toch vallen instanties als het CJIB, de Belastingdienst en DUO buiten die wet, ziet tv-programma Radar. Vanavond wordt er in de uitzending aandacht aan besteed.

Metro schreef eerder ook al over de opgelopen verkeersboete. Demissionair minister David van Weel (Justitie) begint een proef om te zien of een eerste kosteloze herinnering helpt om alsnog de boete te betalen of een betalingsregeling te treffen. De proef moet op 1 juli 2026 ingaan.

Verkeersboete in twee stappen 150 procent hoger

Terug naar Radar, dat een concreet verschil ziet. Betaal je een verkeersboete te laat, dan wordt het bedrag in twee stappen met 150 procent verhoogd (en ze zijn al aan de nogal prijzige kant). Dit terwijl een commercieel incassobureau een vordering ‘slechts’ met 15 procent mag verhogen. Radar laat vanavond zien, zo wordt aangekondigd, dat de Wki in de praktijk ongelijkheid creëert tussen burgers. Wie schulden heeft bij een bedrijf, wordt beschermd. Wie ze bij de overheid heeft, niet. Volgens de NVVK (branchevereniging schuldhulpverlening) heeft dat verschil grote financiële gevolgen en duwt mensen de schulden in.

Een verkeersboete van 150 euro kan daardoor oplopen tot 450 euro; precies wat de Wki moest voorkomen. De kritiek op deze ongelijkheid groeit. Radar meldt: „Waar commerciële partijen aan grenzen zijn gebonden, mag de overheid zelf blijven stapelen. Kwetsbare burgers raken zo verder in de problemen.”

Diep in de financiële problemen

Voor mensen die al moeite hebben hun rekeningen te betalen, kan één gemiste betaling het begin zijn van een schuldenval.

Het tv-programma spreekt vanavond twee mensen die zo diep in financiële problemen raakten. Ook komt naast de NVVK schuldhulporganisatie De Schie aan het woord. De Hoge Raad buigt zich momenteel over een zaak waarin een rechter de tweede boeteverhoging „onrechtvaardig” noemde. Politiek econoom en auteur van De Boetefabriek, Merel van Rooy waarschuwt in de uitzending dat de staat hiermee haar eigen burgers ondermijnt. In de studio reageert SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

De centrale vraag die Radar stelt: is het nog te rechtvaardigen dat overheidsincasso’s buiten de Wki vallen? En waarom gelden redelijkheid, transparantie en menselijke maat niet ook voor het CJIB?

De uitzending kun je vanavond (maandag 3 november) op 20.25 uur bij AVROTROS bekijken op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

