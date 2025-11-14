Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verbazing in tv-studio om reactie informateur Hans Wijers: ‘Regenten denken zo dom’

Informateur Hans Wijers meldde gisteravond aan de verzamelde pers dat hij geen moment heeft overwogen om zijn taak, nog voor hij was begonnen, neer te leggen. De man noemde Dilan Yeşilgöz (VVD) op de verkiezingsavond „een leugenaar”. In de tv-studio van Nieuws van de Dag keken gasten naar Wijers’ reactie mee. Met gefronste wenkbrauwen.

Hans Wijers is samen met Sybrand Buma gevraagd om met D66 en CDA, partijen die de hypotheekaftrek willen afbouwen, vijf onderwerpen voor een mogelijk volgende kabinet uit te werken. Maar voor de klus goed en wel is begonnen, werd D66’er Wijers door De Telegraaf geconfronteerd met het feit dat hij Dilan Yeşilgöz voor leugenaar heeft uitgemaakt. Hij zei ook dat hij had gehoopt op een grotere afstraffing van de VVD bij de verkiezingen.

Reactie Hans Wijers op negatieve uitspraken

„Dat had ik niet moeten doen, dat is ongepast taalgebruik”, zei Wijers gisteravond tijdens zijn eerste persconferentie als informateur. Volgens hem zijn zijn uitspraken in „een heel andere context” gedaan. Nu hij zijn woorden heeft teruggenomen, is wat de voormalig minister van Economische Zaken en Financiën betreft de kous af. „Ik ben nu in een andere positie, ik ben nu informateur.” Hij meldde ook excuses te hebben aangeboden aan Dilan Yeşilgöz en de formateursklus „niet als iemand met een partijpolitieke overtuiging te doen”.

‘Daar gaat hij toch helemaal niet over?’

Bij Nieuws van de Dag (SBS6) keek men naar Wijers’ uitlatingen mee. Je ziet dat in de video hierboven. Politiek duider Tom Staal reageert verbaasd: „Dit dedain is typisch voor die oude politiek, voor D66. Hij zegt ‘ik denk dat het niet beschadigend is’, maar dat is helemaal niet aan hem.” Opiniemaker Wierd Duk daarop: „Regenten denken zo dom. Zij bepalen of iets beschadigend is of niet. Dat maakt hij wel uit.” Staal: „Hij zegt ‘de kou is uit de lucht’. Nou, dat is niet aan hem, dat is eerder aan Yeşilgöz en aan de rest.”

