Van Haga stopt als partijleider BVNL, partij gaat wel door

Wybren van Haga stopt als partijleider van BVNL. Dat heeft hij bekendgemaakt in een videoboodschap. Zijn partij haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw geen zetel. „Blijkbaar ben ik niet degene die door werkend Nederland en door onze mkb-ondernemers wordt gezien als de man die Nederland van het slot gaat halen.”

Van Haga leidde in 2021 nog een driekoppige fractie in de Tweede Kamer, met zetels die alle drie waren afgesplitst van Forum voor Democratie. Hoewel hij als FVD-kandidaat ruim 240.000 stemmen kreeg, lukte het hem bij de verkiezingen van 2023 niet om met zijn eigen partij in de Kamer te blijven. Vorige week stemden ongeveer 18.000 mensen op BVNL.

Van Haga zette BVNL neer als conservatieve en economisch uiterst rechtse partij die veel belastingen wil afschaffen en de overheid drastisch wil inperken. Kiezers zijn vorige week een andere weg ingeslagen, constateert Van Haga. „In plaats van voor onze oplossingen koos Nederland voor hogere belastingen.”

Op de achtergrond

Helemaal aan zichzelf lijkt Van Haga de uitslag niet te wijten. „We werden niet meegenomen in de meeste stemwijzers, niet bij de meeste peilingen en we kwamen niet op de reguliere televisie.”

De partij gaat wel door, en Van Haga zegt op de achtergrond betrokken te blijven. „Dit is niet het einde, dit is een nieuw begin in het belang van Nederland.”

ANP

