Opnieuw overvol in Ter Apel: winteropvang al bijna vol

In Ter Apel is het weer te druk. In het aanmeldcentrum verblijven opnieuw meer dan de toegestane 2000 asielzoekers, ondanks de pas geopende winteropvang in Biddinghuizen.

Die opvang raakt nu ook vol, waardoor er nauwelijks nog mensen kunnen doorstromen.

Duizenden mensen in Ter Apel

Vannacht sliepen er 2048 mensen in Ter Apel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) krijgt daardoor opnieuw een boete van 50.000 euro van de gemeente Westerwolde. In totaal heeft het COA inmiddels zo’n 1,3 miljoen euro aan boetes betaald, met een maximum van 5 miljoen euro.

De winteropvang in Biddinghuizen ging twee weken geleden open en biedt plek aan 1250 mensen. De locatie in Flevoland blijft tot maart open en moest juist verlichting brengen voor Ter Apel. En dat leek even te lukken: het aantal bewoners in het aanmeldcentrum daalde in eerste instantie van ruim 2000 naar 1700.

Woningnood speelt rol

Maar nu ook de opvang in Biddinghuizen bijna vol is, loopt Ter Apel weer tegen de grens aan. Volgens afspraken tussen het COA en de gemeente Westerwolde mogen er maximaal 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum verblijven, omdat de opvang en de omgeving niet meer aankunnen.

Tien maanden lang bleef het aantal asielzoekers keurig onder dat maximum. In september ging het weer mis, nadat verschillende tijdelijke opvanglocaties werden gesloten. Ook de woningnood speelt een rol: veel statushouders kunnen niet doorstromen naar een huis, waardoor de doorstroom stokt en de druk op Ter Apel opnieuw toeneemt.

