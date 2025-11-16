Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Recordreeks milde dagen voorbij: temperatuur duikt onder de 10 graden

In De Bilt is gisteren voor het eerst sinds 16 maart een maximumtemperatuur onder de 10 graden gemeten. De temperatuur zakte naar 8,9 graden, waarmee een einde kwam aan een uitzonderlijk lange reeks van 243 dagen met minimaal 10 graden. Volgens Weeronline is dat een nieuw record: het vorige record stond op 233 dagen uit 2020.

De eindstand lag eigenlijk al eerder vast. Op 5 november werd het oude record namelijk al verbroken, toen de teller op 234 milde dagen stond. Ter vergelijking: vorig jaar bleef de reeks steken op 202 dagen en in 2023 op 217 dagen.

Normale temperatuur voor november

Weeronline benadrukt dat het niet vreemd is dat de temperatuur juist nu zakt. In november daalt de gemiddelde maximumtemperatuur in een paar weken tijd zo’n vier graden.

De omslag naar kouder weer past dus bij het seizoen, al viel de lengte van de zachte periode wel op.

Texel bibbert, rest van het land veel zachter

Terwijl De Bilt het record milde dagen afsloot, speelde zich elders een heel ander weerbeeld af. De landelijke Sinterklaasintocht op Texel verliep in waterkou. Een stevige oostenwind zorgde voor een gevoelstemperatuur rond de 3 graden en bezoekers werden dringend geadviseerd zich warm aan te kleden.

Opvallend genoeg was het in andere delen van Nederland juist zacht. In Zeeland en Limburg werd lokaal zelfs rond de 15 graden gemeten. De gemeente Texel hield ondertussen rekening met zo’n 16.000 bezoekers, die midden in de kou op de goedheiligman stonden te wachten.

Wat betekent dit voor de rest van november?

De dip onder de 10 graden betekent niet dat de winter nu echt begint, maar wel dat de gebruikelijke novemberkou zich aandient. Het contrast met de zachte gebieden tijdens de intocht laat zien hoe wisselvallig het weer deze maand kan zijn.

